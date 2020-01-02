В ВОЗ объяснили, почему рассол бесполезен после застолий

"В любом случае, маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи. Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников. Старый совет - употреблять все в меру, по-прежнему является лучшим советом", - добавил эксперт ВОЗ.