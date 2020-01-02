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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-02T04:32+0300
https://ria.ru/20200102/1563069171.html
В ВОЗ объяснили, почему рассол бесполезен после застолий
https://cdn24.img.ria.ru/images/151198/18/1511981827_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_290705f0f97f2946b9ee4bccc793d7d4.jpg
РИА Новости

В ВОЗ объяснили, почему рассол бесполезен после застолий

03:11 02.01.2020 (обновлено: 04:32 02.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкУтро после Нового года
Утро после Нового года
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Утро после Нового года. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Маринованные овощи, квашеная капуста или сыр не смогут устранить все негативные последствия праздничных застолий, эти продукты не являются лекарствами и не могут оказать воздействие на печень, рассказал РИА Новости эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.
Ранее китайские ученые выяснили, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, не только благотворно влияют на микрофлору кишечника, но и восстанавливают печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя. Результаты исследования были опубликованы в начале декабря в журнале Journal of Medicinal Food.
Однако данную информацию не смогли подтвердить во Всемирной организации здравоохранения.
"В любом случае, маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи. Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников. Старый совет - употреблять все в меру, по-прежнему является лучшим советом", - добавил эксперт ВОЗ.
Таким образом, общий совет от Всемирной организации здравоохранения на ближайшие праздники – не переборщить с салатами и шампанским за праздничным столом и проявлять умеренную физическую активность.
Шоколад и коньяк
31 декабря 2019, 13:37
Нарколог назвал главное правило употребления алкоголя под Новый год
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Новый год—2020ВОЗРоссияОбщество
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