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В мэрии рассказали о планах москвичей жениться в "красивые" даты
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РИА Новости

В мэрии рассказали о планах москвичей жениться в "красивые" даты

03:09 02.01.2020
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© Depositphotos / getmodelsМолодожены во время регистрации брака
Молодожены во время регистрации брака
© Depositphotos / getmodels
Молодожены во время регистрации брака . Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 1 100 заявлений подано на регистрацию брака в ЗАГСах Москвы в "красивые" даты февраля – 2, 20 и 22 февраля, рассказала РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заммэра отметила, что так как 2 и 20 февраля 2020 года выпадают на воскресенье и четверг, в связи с большим спросом были открыты дополнительные места для регистрации на эти даты.
"Из-за большого количества обращений граждан мы открыли дополнительно три отдела ЗАГС 2 февраля и сделали торжественные регистрации брака в 34 отделах 20 февраля. Обычно в будни торжественная регистрация проходит только во Дворцах бракосочетания, но мы пошли навстречу молодоженам и решили открыть больше площадок. На 20 февраля 2020 года подали уже свыше 700 заявлений – это равноценно количеству браков в выходной день летом", - рассказала Ракова.
Как уточнила заммэра, специально для молодоженов 2 февраля 2020 года, в воскресенье, будут работать Дворцы бракосочетания №1, 3, 5, а также Шипиловский и Гагаринский отделы ЗАГС. На этот день молодожены подали более 160 заявлений. А первая пара молодоженов 2 февраля 2020 года зарегистрирует свой брак в 00 часов 30 минут в Грибоедовском ЗАГСе.
"Такая необычная регистрация брака стала возможной после того, как с 18 декабря 2019 года Дворец бракосочетания №1 перешел на круглосуточный режим работы в выходные дни", - добавила заммэра.
По ее словам, 22 февраля 2020 года в отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания было подано более 370 заявлений. Также в эту "красивую" дату пройдут регистрации брака и на новых площадках. Ракова уточнила, что молодожены смогут зарегистрировать брак в особняке Роял, башне Москвы-Сити "Меркури-Спейс", ресторане "Романтик" и Московском планетарии.
Обручальные кольца
18 декабря 2019, 16:36
Москвичи смогут выбирать необычные площадки для регистрации брака
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