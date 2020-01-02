В мэрии рассказали о планах москвичей жениться в "красивые" даты

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 1 100 заявлений подано на регистрацию брака в ЗАГСах Более 1 100 заявлений подано на регистрацию брака в ЗАГСах Москвы в "красивые" даты февраля – 2, 20 и 22 февраля, рассказала РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Заммэра отметила, что так как 2 и 20 февраля 2020 года выпадают на воскресенье и четверг, в связи с большим спросом были открыты дополнительные места для регистрации на эти даты.

"Из-за большого количества обращений граждан мы открыли дополнительно три отдела ЗАГС 2 февраля и сделали торжественные регистрации брака в 34 отделах 20 февраля. Обычно в будни торжественная регистрация проходит только во Дворцах бракосочетания, но мы пошли навстречу молодоженам и решили открыть больше площадок. На 20 февраля 2020 года подали уже свыше 700 заявлений – это равноценно количеству браков в выходной день летом", - рассказала Ракова.

Как уточнила заммэра, специально для молодоженов 2 февраля 2020 года, в воскресенье, будут работать Дворцы бракосочетания №1, 3, 5, а также Шипиловский и Гагаринский отделы ЗАГС. На этот день молодожены подали более 160 заявлений. А первая пара молодоженов 2 февраля 2020 года зарегистрирует свой брак в 00 часов 30 минут в Грибоедовском ЗАГСе.

"Такая необычная регистрация брака стала возможной после того, как с 18 декабря 2019 года Дворец бракосочетания №1 перешел на круглосуточный режим работы в выходные дни", - добавила заммэра.