Москвичка объяснила прохожим, почему забрала с собой чужую девочку

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Жительница Жительница Москвы , познакомившаяся в новогоднюю ночь с женщиной, которая увела от родителей семилетнюю девочку, рассказала РЕН ТВ подробности встречи.

По словам собеседницы телеканала, представившейся Алиной, встреченная ею женщина назвала себя тетей ребенка. При этом она заявила, что забрала девочку, поскольку ее мать "дома валяется пьяная".

Алина добавила, что вместе с другом и подругой проводили женщину с девочкой почти до дома. При этом у них возникло подозрение, что ребенка могли похитить.

Ранее в полиции сообщили, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Бутырском районе Москвы ребенок ушел из дома с неизвестной женщиной. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, это была знакомая семьи. Позднее девочку обнаружили в метро на станции "Третьяковская". Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочку и женщину передали следователям.

По данным СМИ, семья ребенка ведет асоциальный образ жизни. Случившимся уже заинтересовалась уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева