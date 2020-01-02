В Приморье усилили охрану нацпарка "Земля леопарда"

ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Инспекторы нацпарка " Инспекторы нацпарка " Земля леопарда " в Приморье в период новогодних праздников перешли на усиленный режим охраны территории из-за прогнозируемого всплеска браконьерства в выходные дни, сообщил РИА Новости представитель нацпарка.

"Защита "Земли леопарда" от браконьеров усилена в новогодние праздники. По многолетней статистике в это время в юго-западной части Приморского края фиксируется рост числа случаев браконьерства. Инспекторский состав несет свою службу во всех частях национального парка, готов в любое время пресечь браконьерскую охоту и незаконное проникновение на заповедную территорию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также инспекторы вместе с полицией контролируют государственную трассу, проходящую через нацпарк, - нарушители могут пытаться отстреливать животных и с нее.

"Кроме того, в Приморье сейчас в самом разгаре сезон охоты на копытных, поэтому особое внимание инспекторы уделяют территории "Земли леопарда", соседствующей с охотничьими хозяйствами, и охранной зоне нацпарка. Нередко нарушителями оказываются люди, которые занимаются законной охотой за пределами национального парка, но затем "случайно" оказываются на особо охраняемой природной территории", - добавил представитель нацпарка.