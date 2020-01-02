Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T02:16+0300
https://ria.ru/20200102/1563069063.html
В Приморье усилили охрану нацпарка "Земля леопарда"
https://cdn23.img.ria.ru/images/148587/74/1485877408_0:126:3193:1922_1036x0_80_0_0_eaea72113faa7033cbd65f922c11f4ce.jpg
РИА Новости

В Приморье усилили охрану нацпарка "Земля леопарда"

02:07 02.01.2020 (обновлено: 02:16 02.01.2020)
1019
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНа территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае
На территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Инспекторы нацпарка "Земля леопарда" в Приморье в период новогодних праздников перешли на усиленный режим охраны территории из-за прогнозируемого всплеска браконьерства в выходные дни, сообщил РИА Новости представитель нацпарка.
"Защита "Земли леопарда" от браконьеров усилена в новогодние праздники. По многолетней статистике в это время в юго-западной части Приморского края фиксируется рост числа случаев браконьерства. Инспекторский состав несет свою службу во всех частях национального парка, готов в любое время пресечь браконьерскую охоту и незаконное проникновение на заповедную территорию", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также инспекторы вместе с полицией контролируют государственную трассу, проходящую через нацпарк, - нарушители могут пытаться отстреливать животных и с нее.
"Кроме того, в Приморье сейчас в самом разгаре сезон охоты на копытных, поэтому особое внимание инспекторы уделяют территории "Земли леопарда", соседствующей с охотничьими хозяйствами, и охранной зоне нацпарка. Нередко нарушителями оказываются люди, которые занимаются законной охотой за пределами национального парка, но затем "случайно" оказываются на особо охраняемой природной территории", - добавил представитель нацпарка.
"Земля леопарда" - место обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
Дальневосточный леопард
6 декабря 2019, 15:48Туризм
В Приморье нацпарк "Земля леопарда" расширил свои границы
3900100
Обсудить 0
Национальный парк "Земля леопарда"Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
В новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку
Москвичка объяснила прохожим, почему забрала с собой чужую девочку
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Украинский телеведущий назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи"
Пачки денег
"Столото" сообщило, сколько денег получит победитель-миллиардер
В новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку
В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
Сцена шоу Голос
Финалист "Голоса" из команды Шнурова извинился перед Гагариной
Евгений Шаталов, российский доброволец, переданный ЛНР в рамках обмена 29 декабря 2019 года.
Бывший пленник "Айдара" рассказал о перенесенных пытках
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская высмеяла желание Сенцова погулять по проспекту Бандеры
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали, что их не устроило в сделке с "Газпромом"
Участник шоу Голос Аскер Бербеков
Назван победитель восьмого сезона "Голоса"
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
Нидерланды официально отказались от названия "Голландия"
Игристое вино
Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04ГИБДД заявила об усилении контроля за пьяными водителями
13:04В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей
12:52Московское метро в 2020 году проведет более 130 экскурсий в депо
12:47Собянин рассказал о работе фестиваля "Путешествие в Рождество"
12:43Туристы в прошлом году чаще всего отдыхали на курортах России и Турции
12:40Момент смертельного ДТП на трассе в Башкирии попал на видео
12:39В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
12:30В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
12:24Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича
12:15Сгоревшая в Приморье фигура мыши пока останется на площади
12:13Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
12:12ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
12:05В ДТП с маршрутками в Подмосковье пострадали семь человек
12:04На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
12:03Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице
12:02Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
12:02Ученые нашли способ снизить платежи за воду
12:01Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери
12:00В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте
11:55В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния