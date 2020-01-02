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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-02T01:11+0300
https://ria.ru/20200102/1563068845.html
Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/150107/75/1501077529_0:90:1969:1197_1036x0_80_0_0_bb23cb9b8d30722d558f680f40e6deaa.jpg
РИА Новости

Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе

01:11 02.01.2020
23925
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
ООН, 2 янв - РИА Новости. Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Великобритания направила запрос на проведение консультаций по ситуации в Идлибе. США это предложение поддержали. Но дата пока не определена. Оно может пройти на этой неделе, может и на следующей", - сказал собеседник агентства.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе начатой 19 декабря военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень - стратегически важные пункты, например деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман, который удерживается боевиками с 2012 года.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
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Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
91530353
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Совет Безопасности ООНВеликобританияСирия
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