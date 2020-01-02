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Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем
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РИА Новости

Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

01:00 02.01.2020 (обновлено: 12:07 02.01.2020)
113968
© РИА Новости / Крым / Александр ПолегенькоИгристое вино
Игристое вино
© РИА Новости / Крым / Александр Полегенько
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
"Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель", — предупредил Брюн.
По словам специалиста, необходимо понимать, что так называемое похмелье — это остаточная алкоголизация. "Есть масса других способов, которые могут уравновесить организм", — добавил он.
Брюн указал, что привести организм в порядок после употребления большого количества алкоголя помогут кефир, крепкие бульоны, а также капустный рассол.
Бокал белого вина
24 декабря 2019, 14:29
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
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ЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФЕвгений БрюнРоссияОбщество
Популярные комментарии
Не прав мужик.... сколоько народу полегло неопохмеленных....и сколько жизней спасли 50 грамм вовремя налитых....
2 января, 07:31
Портвейн Стаканович
4240005
Мужик прав на себе проверено .
2 января, 05:53
с старый прапор
11500024
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