Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава , доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.

"Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель", — предупредил Брюн.

По словам специалиста, необходимо понимать, что так называемое похмелье — это остаточная алкоголизация. "Есть масса других способов, которые могут уравновесить организм", — добавил он.