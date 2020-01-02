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Помпео жестко раскритиковал нападение на посольство США в Ираке
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РИА Новости

Помпео жестко раскритиковал нападение на посольство США в Ираке

00:32 02.01.2020 (обновлено: 07:37 02.01.2020)
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© AP Photo / Khalid MohammedУчастники акции протеста возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
Участники акции протеста возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
© AP Photo / Khalid Mohammed
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди "самым жестким образом" осудил нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря, говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
При этом Помпео отметил принятые властями Ирака меры и напомнил об их обязательстве защищать американскую дипмиссию, добавили в госдепе.

Причина беспорядков

Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста возле посольства начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников по членам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах". По предварительной информации, в результате были убиты 25 бойцов движения "Аль-Хашд аш-Шааби". Иракские власти осудили американские удары.
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В США, в свою очередь, заявили, что решение о бомбардировках было принято в связи "с повторяющимися атаками "Каттаиб Хезболлах" по иракским базам". Как утверждают в Пентагоне, атаки стали ответом на действия движения, которые привели к гибели одного американского гражданина и ранению четырех военных в Киркуке.
В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.
Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.
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865640727
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Майк ПомпеоБагдад (город)ИракСШАВ мире
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