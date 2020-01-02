Двадцать лет, изменившие Россию

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Антон Лисицын. В канун нового 2000-го года страна получила и нового главу государства, сначала с приставкой "и. о.", а в марте — уже в качестве избранного президента. РИА Новости вспоминает, с какими проблемами столкнулись россияне и какие победы остались в памяти.

Россия вытянулась в вертикаль

Практически сразу после того как Путин стал президентом, началась административная реформа — создавалась вертикаль власти. По указу президента появились его полномочные представители в федеральных округах.

В сентябре 2004-го после теракта в Беслане Путин предложил отменить прямые губернаторские выборы. Соответствующий законопроект в том же месяце внесли в Госдуму. Вместо прямого голосования руководители субъектов Федерации утверждались региональными законодательными собраниями. В 2012-м прямые выборы глав регионов вернулись.

Постепенно в политическом лексиконе остался только один президент — России, руководители субъектов Федерации исключили это слово из названия своих должностей. Соответствующий закон приняли в 2010 году. До этого президенты были в Бурятии, Башкирии, Марий Эл, Татарстане и других регионах.

В 2000-х провели налоговую реформу: упростили сбор платежей в бюджет. Вместо взносов во внебюджетные фонды ввели Единый соцналог, установили "плоскую" шкалу для физических лиц, упросили режим для малого бизнеса, а размер сборов для добывающих отраслей поставили в зависимость от цен на мировом рынке.

© РИА Новости / Владимир Родионов Исполняющий обязанности президента России Владимир Владимирович Путин на избирательном участке в день выборов Президента Российской Федерации беседует с журналистами после голосования © РИА Новости / Владимир Родионов Исполняющий обязанности президента России Владимир Владимирович Путин на избирательном участке в день выборов Президента Российской Федерации беседует с журналистами после голосования

Решение Владимира Путина создать резервные фонды в 2008 году спасло российскую экономику, считает его давний соратник экс-министр финансов Алексей Кудрин. К началу кризиса Стабилизационный фонд накопил значительные резервы, и в 2008-м правительство разделило его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Именно за счет средств первого удалось поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета. К 2018-му Резервный фонд исчерпался и прекратил существование.

К 2017-му Москва рассчиталась по долгам СССР, к тому времени государство практически расплатилось и по всем обязательствам, возникшим после 1991 года. Хотя в конце 90-х внешний долг превышал даже размер ВВП. Средства, которые раньше уходили на выплаты кредиторам, направили на финансирование социально-экономических проектов внутри России.

Замирение Кавказа

Путина назначили премьер- министром в непростые дни августа 1999-го, когда банды Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан. Становилось очевидным, что придется вновь вводить войска на Северный Кавказ. Борис Ельцин подписал указ "О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации".

Двадцать шестого декабря 1999 года началась операция по ликвидации бандформирований в Грозном. Город тогда представлял собой мощный укрепрайон, набитый прекрасно вооруженными головорезами во главе с наиболее одиозными полевыми командирами. Бои продолжались весь январь 2000 года, и только 6 февраля объявили о полном освобождении города.

И хотя широкомасштабные боевые действия в Чечне закончились в апреле 2000-го, режим контртеррористической операции отменили лишь в 2009-м, это было формальным окончанием конфликта, который в обиходе назывался второй чеченской.

Вице-президент фонда "Центр политических технологий" Алексей Макаркин отмечает, что федеральный центр сумел постепенно нормализовать обстановку на Северном Кавказе. "Обсуждали два варианта: направить в Чечню генерал-губернатора — то есть ввести военное правление — или отдать политический ресурс местным. И даже после теракта в "Норд-Осте" приняли решение провести в республике референдум и вернуть ее в правовое поле России, прийти к гражданскому правлению. Удивительно, что тогда не возобладали эмоции, не стали делать ставку на силовиков", — отмечает эксперт.

Против "мира одного хозяина"

В 2007-м российский президент выступил на международной конференции по безопасности в Мюнхене. В своей речи Путин раскрыл точку зрения Москвы на международные отношения. Главная мысль сводилась к тому, что однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна в современных условиях. "Мир одного хозяина, одного суверенитета" не имеет ничего общего с демократией, говорил российский президент.

Он отметил, что НАТО расширяется на восток, вопреки обещаниям не делать этого. "Что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского договора? — вопрошал с трибуны Путин. — Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит".

Свою речь он завершил так: "Россия практически всегда пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня". Многие западные СМИ восприняли выступление российского президента как возвращение к риторике холодной войны.

Интеграция на пространстве бывшего СССР вылилась в создание Таможенного союза в 2010-м, а затем и Евразийского экономического союза. Таким образом, Армении, Белоруссии, Казахстану, Киргизии и России обеспечили свободу движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы. Союз проводит скоординированную, согласованную или единую политику в отраслях экономики. Но помимо экономических выгод есть и политические преимущества. Союз кардинально усиливает позиции его участников, особенно малых, в международных отношениях.

Мосты через Россию

За двадцать лет в стране реализовали целый ряд крупных инфраструктурных проектов: магистраль по защитной дамбе Санкт-Петербурга, мост через Волгу в Ульяновске, Волгограде, Кинешеме и Саратове, через Кольский залив в Мурманске. Но особенно запомнились, конечно, Крымский и Русский во Владивостоке.

Своеобразным мостом, соединившим автодороги Дальнего Востока и Сибири, стала и завершенная в 2010 году автомагистраль Чита — Хабаровск. Проект задумали еще в советское время.

После распада СССР Россия все больше проигрывала конкуренцию Западу в космосе. В стране не осталось даже своего космодрома. С колоссальными усилиями новые ворота в небо построили на Дальнем Востоке: космодром Восточный.

Олимпиада в Сочи в 20014-м и чемпионат мира по футболу в 2018-м в каком-то смысле открыли миру новую Россию, позволили стране продемонстрировать свои лучшие стороны. "С Россией было связано очень много разных стереотипов, но большая часть из них разбилась после того, как все увидели безупречную организацию и праздник, которые Россия подарила всему миру", — писала о мундиале французская газета Le Monde.

"Крымская весна"

Одно из главных исторических событий, с которым всегда будут ассоциировать Владимира Путина, — то, что произошло в феврале-марте 2014-го в Крыму.

После госпереворота в Киеве и прихода к власти националистов полуостров буквально восстал. Местные жители попросили Москву сначала защитить их, а потом и принять в состав России. Крымчан услышали. Шестнадцатого марта 2014 года состоялся референдум — подавляющее большинство голосовавших высказались за воссоединение с Россией. А уже 18 марта в Георгиевском зале Кремля подписали договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации в качестве двух самостоятельных регионов — "вернулись в родную гавань".

Это поддержали большинство граждан страны, рейтинг одобрения действий Путина достиг максимальной отметки с 2000-го года. Со стороны Запада последовали санкции. Но каким бы ни был эффект от ограничительных мер, российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Разгром ИГ* в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Россия проводит операцию против "Исламского государства*" с сентября 2015-го по запросу официального Дамаска. В 2017-м Путин объявил, что ИГ* разгромлено на обоих берегах Евфрата в Сирии.

"Нанесли поражение практически побеждавшему на территории Сирии международному террористическому интернационалу" — констатировал президент. — И предотвратили инфильтрацию к нам сотен, а может, и тысяч вооруженных головорезов".

Теперь все участники сирийского урегулирования, правительство Сирии, страны региона и ООН перешли к следующему этапу — началу политического процесса.

Нацпроекты

В 2006-м стартовали приоритетные проекты в области здоровья, образования и жилья — программы по росту "человеческого капитала". В 2012-м изданы так называемые майские указы — Путин подписал ряд документов, которые касались улучшения жилищных условий, увеличения заработной платы бюджетников, совершенствования работы органов власти, укрепления обороноспособности, межнационального согласия, реализации демографической политики. Всего глава государства дал более двухсот поручений правительству страны.

Вице-президент фонда "Центр политических технологий" Алексей Макаркин объясняет, что "идея национальных проектов проста: раз появились деньги — надо финансировать приоритетные направления". "Многие наши проблемы родом из советского времени, — продолжает он. — Масса трудностей была в здравоохранении, их удалось во многом решить. Появились врачи общей практики, построены центры сердечно-сосудистой хирургии. Что важно: медицинские центры возводили не только в Москве, но и в регионах".

"В рамках нацпроекта "Образование" школы подключили к нормальному, высокоскоростному интернету, появились школьные автобусы — это ощутили на себе ученики и их родители, скажем так, отдаленных населенных пунктов, — рассказывает Макаркин. — В общем, власть старалась уравнять шансы детей из центров и из отдаленных районов. Это делали не только в рамках национального проекта, но и, например, в ходе внедрения многажды руганного ЕГЭ".

В некоторых регионах до целевых показателей не дотянули. Правительство признавало: одни проекты реализуются быстрее, другие медленнее. Президент и сам говорил, что "далеко не везде и не всегда люди чувствуют результаты национальных проектов — даже там, где эти результаты по факту есть".

В 2018-м Путин запустил новые национальные проекты указом "О национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года". Спектр интересов расширился — теперь государство намерено заняться еще и экологией, и городской средой, и международной кооперацией.