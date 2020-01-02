Подкаст "ЯсноПонятно". Как провести выходные, чтобы не пожалеть

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ЯсноПонятно Подкаст "ЯсноПонятно". Как провести выходные, чтобы не пожалеть

Кататься на лыжах в Армении, гулять по праздничному Будапешту или смотреть телевизор, лёжа на диване и тискать кота. Как бы мы ни проводили самые длинные выходные в году, хочется отдыхать и не чувствовать вину за то, что не делаешь ничего полезного. Но где золотая середина между "продуктивными выходными" и бессмысленным времяпрепровождением?