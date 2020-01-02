Подкаст "ЯсноПонятно". Как провести выходные, чтобы не пожалеть

Что такое нервоз выходного дня и как с ним бороться? Почему именно в выходные острее всего ощущается FoMO? Может, пора перестать откладывать "настоящую жизнь" на выходные, и начать жить прямо сейчас?
Как это сделать, разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Психотерапевт Дарья Бондаренко рассказывает, как спланировать свои выходные, чтобы они получились действительно удачными.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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