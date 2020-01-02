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ЯсноПонятно
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2020-01-02T12:00+0300
https://ria.ru/20200102/1563013507.html
Подкаст "ЯсноПонятно". Как провести выходные, чтобы не пожалеть
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РИА Новости

Подкаст "ЯсноПонятно". Как провести выходные, чтобы не пожалеть

12:00 02.01.2020
24
ЯсноПонятно
Подкаст "ЯсноПонятно". Как провести выходные, чтобы не пожалеть
12:00
Кататься на лыжах в Армении, гулять по праздничному Будапешту или смотреть телевизор, лёжа на диване и тискать кота. Как бы мы ни проводили самые длинные выходные в году, хочется отдыхать и не чувствовать вину за то, что не делаешь ничего полезного. Но где золотая середина между "продуктивными выходными" и бессмысленным времяпрепровождением?
Что такое нервоз выходного дня и как с ним бороться? Почему именно в выходные острее всего ощущается FoMO? Может, пора перестать откладывать "настоящую жизнь" на выходные, и начать жить прямо сейчас?
Как это сделать, разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Психотерапевт Дарья Бондаренко рассказывает, как спланировать свои выходные, чтобы они получились действительно удачными.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ЯсноПонятноПодкаст
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