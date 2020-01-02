В сетях Нового года. Как мозг заставляет нас любить праздники

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно недавнему опросу, каждый пятый россиянин не любит Новый год из-за толкучки в магазинах, расходов на подарки и запарки на работе. Однако это относится к кануну праздника, а не к последующим каникулам. Ведь перед обаянием Нового года и Рождества невозможно устоять. И тому есть вполне научное объяснение.