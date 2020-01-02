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РИА Наука
2020-01-02T08:52+0300
https://ria.ru/20200102/1562798362.html
В сетях Нового года. Как мозг заставляет нас любить праздники
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РИА Новости

В сетях Нового года. Как мозг заставляет нас любить праздники

08:00 02.01.2020 (обновлено: 08:52 02.01.2020)
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© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comЛюди во время празднования Нового Года
Люди во время празднования Нового Года
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно недавнему опросу, каждый пятый россиянин не любит Новый год из-за толкучки в магазинах, расходов на подарки и запарки на работе. Однако это относится к кануну праздника, а не к последующим каникулам. Ведь перед обаянием Нового года и Рождества невозможно устоять. И тому есть вполне научное объяснение.

Гормоны новогоднего удовольствия

Новогоднее настроение и ожидание чуда на физиологическом уровне проявляются в выбросе гормонов радости — серотонина и дофамина. Первый отвечает за ощущение праздничной эйфории (доказано, что в момент экстаза уровень серотонина повышается, а при депрессии, наоборот, падает).
Дофамин же связан с чувством удовольствия, любви и привязанности. Наслаждение вкусной едой или любимой музыкой всегда сопровождается повышением уровня этого гормона. Кроме того, он может влиять на восприятие времени. Согласно работе португальских ученых, ощущение, что новогодние каникулы пролетают в мгновение ока, вероятно, вызвано избытком дофамина в организме. Исследователи сначала научили мышей правильно оценивать отрезки времени (за адекватный ответ животное получало вознаграждение), а затем воздействовали на их нейронные цепочки, использующие дофамин для передачи сигнала между нервными клетками. При стимуляции нейронов грызуны занижали интервалы времени. Когда же мышей оставляли в покое, их оценка временных промежутков увеличивалась.
Человеческий мозг работает схожим образом, и выброс дофамина сопровождается изменением восприятия времени, считают авторы исследования. Правда, пока это только предположения, так как испытаний на людях не проводилось.
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Под влиянием стресса

По мнению американских исследователей, праздники — период постоянного стресса, способного отключить самоконтроль. В результате человек много тратит на подарки и ненужные безделушки. Причем наибольшими транжирами оказываются общительные, открытые и организованные люди. Интроверты и индивиды с повышенной тревожностью, наоборот, менее охотно расстаются с деньгами.
Праздничный стресс сопровождается повышением количества адреналина и кортизола в организме. Благодаря первому гормону человек чувствует прилив сил, меньше устает, но может ощущать постоянное напряжение. Что касается кортизола, то, согласно недавним исследованиям, он способен тормозить работу гиппокампа, а это, в свою очередь, ухудшает память и негативно влияет на способность выполнять несколько задач одновременно.
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Почему в Новый год все так вкусно

От предновогоднего стресса и связанной с ним повышенной тревожности защитят семейные традиции, касающиеся этого праздника. Лабораторные эксперименты и полевые исследования показывают: благодаря структурированным и повторяющимся действиям праздничных ритуалов люди считают мир более предсказуемым и надежным.
Особую роль в семейных новогодних традициях играет праздничное застолье, отмечают специалисты. Согласно работе ученых из Гарвардского университета (США), ритуалы перед приемом пищи, скажем, совместная готовка, поздравление членов семьи, обмен подарками, субъективно делают еду более вкусной. Причем чем дольше приходится возиться с блюдами, тем они вкуснее.
Однако переедать не стоит, предупреждают ученые. Это может негативно сказаться на работе гипоталамуса и, как следствие, иммунной системы. Избыток пищи активирует иммунный ответ и вызывает небольшое воспаление в организме — именно этим объясняются неприятные ощущения после слишком обильного застолья. Конечно, пищевая невоздержанность раз в год вряд ли сильно повредит здоровью, но регулярное переедание чревато диабетом второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Отпечаток праздника в мозге

Новогодние и рождественские семейные традиции особенно важны для детей. По данным исследователей, те, кто в детстве праздновали в кругу близких родственников и сохранили об этом приятные воспоминания, становятся лучшими родителями, чем те, кого этим обделили.
В мозгу формируется своеобразная нейронная сеть Рождества и Нового года, которая активируется при виде праздничных атрибутов. Как выяснили датские ученые, она включает в себя области теменной доли, премоторной и соматосенсорной коры, связанные с осязанием, положением тела в пространстве и распознаванием эмоций.
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РИА НаукагормоныбиологияЗдоровьеНовый ГодРождество ХристовоОткрытия - РИА НаукаГарвардский университетСША
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