Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T08:37+0300
https://ria.ru/20200102/1562379017.html
Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/156232/31/1562323175_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_6efb94d214c7d9a8f91e01a42509893a.jpg
РИА Новости

Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году

08:00 02.01.2020 (обновлено: 08:37 02.01.2020)
12035
© РИА Новости / Алексей СухоруковМонета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Весь минувший год рубль чувствовал себя уверенно. Даже традиционного ослабления в ноябре — декабре не произошло. Аналитики предсказывают: в начале 2020-го у российской валюты есть все шансы на укрепление, но потом стоит ждать новых испытаний.

Динамичный и доходный

За год рубль укрепился на 8,5 процента к доллару и почти на 11 процентов к евро, став одной из самых привлекательных для покупки валют. Как объяснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, главная причина этого — приток западных инвестиций в страны с растущими рынками (в том числе и в Россию) в поисках высокой доходности.
На рынках развитых стран, где ключевые ставки находятся на минимуме, а некоторые даже перешли в отрицательную зону, доходность большинства активов близка к нулю.
"В банках хранить средства невыгодно, и "горячие" деньги идут в Россию, Китай и другие развивающиеся страны", — поясняет Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих кэпитал менеджмент".
Отчасти рублю помогала и благоприятная ситуация на мировых рынках. "На протяжении года крупные центробанки смягчали монетарную политику, значительно ослабив рыночные страхи вокруг экономических последствий торговых споров. В итоге нефть удержалась на уровне 60 долларов за баррель Brent. Этому также способствовало соглашение ОПЕК+, ограничивающее добычу картеля и стран-союзниц", — говорит управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.
Российские рубли и доллары США
25 декабря 2019, 08:00
Защитный актив: инвесторы сделали ставку на рубль в 2020 году
Инвесторы продолжат наращивать вложения в развивающиеся рынки, уверены валютные стратеги британской банковской группы Standard Chartered. Особенно привлекательным выглядит российский рубль как самая сильная денежная единица развивающихся стран 2019 года.
В том, что спрос иностранных инвесторов на рублевые активы сохранится, уверены и аналитики "Уралсиба". Это спасет национальную валюту от резкого ослабления: по прогнозу банка, средний курс рубля к доллару в 2020 году составит 65,5 против 64,9 в 2019-м.
Впрочем, многое зависит от дальнейших действий Банка России. Если регулятор продолжит постепенное снижение ключевой ставки, приток иностранного капитала останется на высоком уровне, указывает аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.
"В ЦБ ожидают дальнейшее замедление инфляции, что предполагает возможное продолжение цикла смягчения. Соответственно, на отечественный долговой рынок потекут как "горячие" деньги, так и долгосрочные средства нерезидентов", — добавляет Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Брокер".
"Однако любой внешний риск усилит давление на рубль", — предупреждает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.
Операторы по добыче нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
28 декабря 2019, 08:00
Рухнут ли цены на нефть в 2020 году

Факторы риска

В числе неприятных сюрпризов, которые может преподнести начало 2020 года, — сильное замедление мировой экономики, о чем уже говорили в Международном валютном фонде. Не исключены серьезные распродажи на сырьевых рынках, которые перекинутся на рублевые активы.
"Инвесторы начнут выходить из российских акций, облигаций, и давление на рубль усилится. Можно ожидать ослабления от пяти до семи процентов, то есть котировки доллара приблизятся к верхней границе диапазона 63-67 рублей", — прогнозирует Богданов.
Кроме того, никуда не делись санкционные риски. В первую очередь инвесторов волнуют возможные последствия принятия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который за жесткость предлагаемых мер называют "санкциями из ада".
Среди прочего документ предполагает санкции из-за "агрессии" против Украины, ограничения для российских банков, которые поддерживают "вмешательство" Москвы в выборы в других странах (определить их список предстоит президенту США), запрет на инвестиции в российские СПГ-проекты.
"В следующем году в США пройдут президентские выборы, и антироссийские санкции могут стать одним из ключевых лозунгов в кампаниях кандидатов", — полагает Алексей Кириенко из Exante.
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
17 декабря 2019, 08:00
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
В то же время, если санкции не вернутся в поле зрения американских законодателей, а мировой экономике удастся ускорить рост, рубль поддержат макроэкономические фундаментальные показатели. В частности, у России — инвестиционный суверенный кредитный рейтинг, а риск дефолта неплатежа по внешнему долгу крайне низок — не более 1,2 процента, это исторический минимум. Серьезная подушка безопасности — солидные резервы (540 миллиардов долларов), которые полностью (с коэффициентом 1,03) покрывают внешний долг.
"В пользу рубля — профицит бюджета и внешнеторгового баланса, особенно если удастся перевести внешнеторговые контракты со странами ЕАЭС, БРИКС, Турцией, Ираном хотя бы частично в национальные валюты", — подчеркивает Валерия Минчичова, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России. Ее базовый прогноз курса рубля: 66,8 за доллар и 75,6 за евро.
Многие эксперты настроены оптимистичнее. "В случае возвращения актуальности санкционного вопроса рубль вновь окажется под более выраженным давлением. Но в целом базовым сценарием на ближайшие месяцы мы считаем консолидацию пары доллар — рубль вблизи уровня 64-65 рублей за доллар", — говорит Михаил Поддубский, главный аналитик ПСБ Банка.
"При отсутствии внешних шоков в начале нового года рубль будет находиться в привычном диапазоне 62,60-65,6 за доллар, 70-71,6 за евро. В первом квартале из-за потенциальных рисков наряду с фактором продолжительных новогодних праздников возможен переход в диапазон 65,60-67 к доллару и 71,60-74 к евро", — предсказывает Миронюк из ИК "Фридом Финанс".
31712212
Обсудить 2
курс рубляЕвразийский экономический союзЭльвира НабиуллинаОПЕКЦентральный Банк РФМоскваBrentЭкономика
Рекомендуем
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
В новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку
В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
Пачки денег
"Столото" сообщило, сколько денег получит победитель-миллиардер
Сцена шоу Голос
Финалист "Голоса" из команды Шнурова извинился перед Гагариной
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Сотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Листы с денежными купюрами
В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Евгений Шаталов, российский доброволец, переданный ЛНР в рамках обмена 29 декабря 2019 года.
Бывший пленник "Айдара" рассказал о перенесенных пытках
Участник шоу Голос Аскер Бербеков
Назван победитель восьмого сезона "Голоса"
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Украинский телеведущий назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04ГИБДД заявила об усилении контроля за пьяными водителями
13:04В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей
12:52Московское метро в 2020 году проведет более 130 экскурсий в депо
12:47Собянин рассказал о работе фестиваля "Путешествие в Рождество"
12:43Туристы в прошлом году чаще всего отдыхали на курортах России и Турции
12:40Момент смертельного ДТП на трассе в Башкирии попал на видео
12:39В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
12:30В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
12:24Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича
12:15Сгоревшая в Приморье фигура мыши пока останется на площади
12:13Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
12:12ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
12:05В ДТП с маршрутками в Подмосковье пострадали семь человек
12:04На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
12:03Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице
12:02Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
12:02Ученые нашли способ снизить платежи за воду
12:01Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери
12:00В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте
11:55В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния