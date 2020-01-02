Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Весь минувший год рубль чувствовал себя уверенно. Даже традиционного ослабления в ноябре — декабре не произошло. Аналитики предсказывают: в начале 2020-го у российской валюты есть все шансы на укрепление, но потом стоит ждать новых испытаний.

Динамичный и доходный

За год рубль укрепился на 8,5 процента к доллару и почти на 11 процентов к евро, став одной из самых привлекательных для покупки валют. Как объяснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, главная причина этого — приток западных инвестиций в страны с растущими рынками (в том числе и в Россию) в поисках высокой доходности.

На рынках развитых стран, где ключевые ставки находятся на минимуме, а некоторые даже перешли в отрицательную зону, доходность большинства активов близка к нулю.

"В банках хранить средства невыгодно, и "горячие" деньги идут в Россию, Китай и другие развивающиеся страны", — поясняет Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих кэпитал менеджмент".

Отчасти рублю помогала и благоприятная ситуация на мировых рынках. "На протяжении года крупные центробанки смягчали монетарную политику, значительно ослабив рыночные страхи вокруг экономических последствий торговых споров. В итоге нефть удержалась на уровне 60 долларов за баррель Brent. Этому также способствовало соглашение ОПЕК+, ограничивающее добычу картеля и стран-союзниц", — говорит управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

Инвесторы продолжат наращивать вложения в развивающиеся рынки, уверены валютные стратеги британской банковской группы Standard Chartered. Особенно привлекательным выглядит российский рубль как самая сильная денежная единица развивающихся стран 2019 года.

В том, что спрос иностранных инвесторов на рублевые активы сохранится, уверены и аналитики "Уралсиба". Это спасет национальную валюту от резкого ослабления: по прогнозу банка, средний курс рубля к доллару в 2020 году составит 65,5 против 64,9 в 2019-м.

Впрочем, многое зависит от дальнейших действий Банка России. Если регулятор продолжит постепенное снижение ключевой ставки, приток иностранного капитала останется на высоком уровне, указывает аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"В ЦБ ожидают дальнейшее замедление инфляции, что предполагает возможное продолжение цикла смягчения. Соответственно, на отечественный долговой рынок потекут как "горячие" деньги, так и долгосрочные средства нерезидентов", — добавляет Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Брокер".

"Однако любой внешний риск усилит давление на рубль", — предупреждает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Факторы риска

В числе неприятных сюрпризов, которые может преподнести начало 2020 года, — сильное замедление мировой экономики, о чем уже говорили в Международном валютном фонде. Не исключены серьезные распродажи на сырьевых рынках, которые перекинутся на рублевые активы.

"Инвесторы начнут выходить из российских акций, облигаций, и давление на рубль усилится. Можно ожидать ослабления от пяти до семи процентов, то есть котировки доллара приблизятся к верхней границе диапазона 63-67 рублей", — прогнозирует Богданов.

Кроме того, никуда не делись санкционные риски. В первую очередь инвесторов волнуют возможные последствия принятия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который за жесткость предлагаемых мер называют "санкциями из ада".

Среди прочего документ предполагает санкции из-за "агрессии" против Украины, ограничения для российских банков, которые поддерживают "вмешательство" Москвы в выборы в других странах (определить их список предстоит президенту США), запрет на инвестиции в российские СПГ-проекты.

"В следующем году в США пройдут президентские выборы, и антироссийские санкции могут стать одним из ключевых лозунгов в кампаниях кандидатов", — полагает Алексей Кириенко из Exante.

В то же время, если санкции не вернутся в поле зрения американских законодателей, а мировой экономике удастся ускорить рост, рубль поддержат макроэкономические фундаментальные показатели. В частности, у России — инвестиционный суверенный кредитный рейтинг, а риск дефолта неплатежа по внешнему долгу крайне низок — не более 1,2 процента, это исторический минимум. Серьезная подушка безопасности — солидные резервы (540 миллиардов долларов), которые полностью (с коэффициентом 1,03) покрывают внешний долг.

"В пользу рубля — профицит бюджета и внешнеторгового баланса, особенно если удастся перевести внешнеторговые контракты со странами ЕАЭС, БРИКС, Турцией, Ираном хотя бы частично в национальные валюты", — подчеркивает Валерия Минчичова, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России. Ее базовый прогноз курса рубля: 66,8 за доллар и 75,6 за евро.

Многие эксперты настроены оптимистичнее. "В случае возвращения актуальности санкционного вопроса рубль вновь окажется под более выраженным давлением. Но в целом базовым сценарием на ближайшие месяцы мы считаем консолидацию пары доллар — рубль вблизи уровня 64-65 рублей за доллар", — говорит Михаил Поддубский, главный аналитик ПСБ Банка.