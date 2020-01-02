Родом из СССР: ностальгический Новый год

Мы так привыкли встречать Новый год, что кажется, так было всегда.
Но нет, отмечать его начали в 1935 году.
Тогда же возникли Дед Мороз, новогодняя елка и подарки.
Через несколько лет у зимнего волшебника появилась помощница — Снегурочка.
Через несколько лет у зимнего волшебника появилась помощница — Снегурочка.
Сначала празднование было неофициальным.
Выходным днем первое января объявили лишь в декабре 1947 года.
Традиции празднования Нового года, которым мы следуем и сегодня, стали складываться в послевоенные годы.
Традиции празднования Нового года, которым мы следуем и сегодня, стали складываться в послевоенные годы.
На центральных городских площадях, проспектах и в парках появились нарядные новогодние елки.
На центральных городских площадях, проспектах и в парках появились нарядные новогодние елки.
Новый год — это еще и приятные хлопоты по украшению дома.
До 1960-х годов в домах наряжали живые елки. Искусственные деревья появились в магазинах позже.
До 1960-х годов в домах наряжали живые елки. Искусственные деревья появились в магазинах позже.
Главным событием был поход на новогоднее представление. Там детей ждал не только спектакль, но и подарок.
Главным событием был поход на новогоднее представление. Там детей ждал не только спектакль, но и подарок.
Главной елкой страны была Кремлевская, попасть сюда мечтал каждый ребенок.
Главной елкой страны была Кремлевская, попасть сюда мечтал каждый ребенок.
Новый год в семье инженера московского проектного института "Гипротис" Госстроя СССР Александра Гуськова.
Новый год в семье инженера московского проектного института "Гипротис" Госстроя СССР Александра Гуськова.
Самыми распространенными елочными украшениями были елочные шары.
Девочка украшает елку в преддверии Нового года.
Для украшения елки использовали также гирлянды, "дождик" и мишуру.
Продажа елочных украшений в ГУМе.
В детских садах и школах проводили новогодние утренники с песнями, стихами и конкурсами.
В детских садах и школах проводили новогодние утренники с песнями, стихами и конкурсами.
Делегация американских школьников на елке во Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах.
Делегация американских школьников на елке во Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах.
Детям на Новый год дарили конфеты и игрушки.