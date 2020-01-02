Родом из СССР: ностальгический Новый год

Новый год — праздник, наполненный ожиданием чудес. Традиция отмечать его так, как мы привыкли, досталась нам от бабушек и дедушек. В советское время появились и обычай загадывать желание под бой курантов, и мандариновый аромат торжества, и непременный салат оливье на столе. Ностальгические кадры — в фотоленте Ria.ru.