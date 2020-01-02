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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-02T08:04+0300
https://ria.ru/20200102/1560839602.html
Родом из СССР: ностальгический Новый год
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РИА Новости

Родом из СССР: ностальгический Новый год

08:00 02.01.2020 (обновлено: 08:04 02.01.2020)
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Новый год — праздник, наполненный ожиданием чудес. Традиция отмечать его так, как мы привыкли, досталась нам от бабушек и дедушек. В советское время появились и обычай загадывать желание под бой курантов, и мандариновый аромат торжества, и непременный салат оливье на столе. Ностальгические кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Озерский

Мы так привыкли встречать Новый год, что кажется, так было всегда.

Дед Мороз и Снегурочка на Новогодней елке в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
1 из 20

Мы так привыкли встречать Новый год, что кажется, так было всегда.

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Юрий Сомов

Но нет, отмечать его начали в 1935 году.

Новогодние праздники в Москве. На катке в Лужниках выступают ученики детской школы фигурного катания
2 из 20

Но нет, отмечать его начали в 1935 году.

© РИА Новости / Юрий Сомов
© РИА Новости / Андрей Соломонов

Тогда же возникли Дед Мороз, новогодняя елка и подарки.

Дед Мороз на елочном базаре
3 из 20

Тогда же возникли Дед Мороз, новогодняя елка и подарки.

© РИА Новости / Андрей Соломонов
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Через несколько лет у зимнего волшебника появилась помощница — Снегурочка.

Новогодние елки у Детского мира
4 из 20

Через несколько лет у зимнего волшебника появилась помощница — Снегурочка.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Яков Берлинер

Сначала празднование было неофициальным.

Накануне Нового года в центре Москвы
5 из 20

Сначала празднование было неофициальным.

© РИА Новости / Яков Берлинер
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Выходным днем первое января объявили лишь в декабре 1947 года.

Новогодняя ярмарка в Столешниковом переулке
6 из 20

Выходным днем первое января объявили лишь в декабре 1947 года.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Борис Кавашкин

Традиции празднования Нового года, которым мы следуем и сегодня, стали складываться в послевоенные годы.

В Московском универсальном магазине Детский мир посетителей встречает Дед Мороз
7 из 20

Традиции празднования Нового года, которым мы следуем и сегодня, стали складываться в послевоенные годы.

© РИА Новости / Борис Кавашкин
© РИА Новости / В. Шияновский

На центральных городских площадях, проспектах и в парках появились нарядные новогодние елки.

Жители Москвы празднуют Новый год в Измайловском парке
8 из 20

На центральных городских площадях, проспектах и в парках появились нарядные новогодние елки.

© РИА Новости / В. Шияновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Новый год — это еще и приятные хлопоты по украшению дома.

Папа и дети готовятся к встрече Нового года
9 из 20

Новый год — это еще и приятные хлопоты по украшению дома.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко

До 1960-х годов в домах наряжали живые елки. Искусственные деревья появились в магазинах позже.

Семья москвичей идет с новогоднего елочного базара
10 из 20

До 1960-х годов в домах наряжали живые елки. Искусственные деревья появились в магазинах позже.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Главным событием был поход на новогоднее представление. Там детей ждал не только спектакль, но и подарок.

Дед Мороз на празднике Нового года
11 из 20

Главным событием был поход на новогоднее представление. Там детей ждал не только спектакль, но и подарок.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Борис Кавашкин

Главной елкой страны была Кремлевская, попасть сюда мечтал каждый ребенок.

Празднование Нового года в Кремлевском дворце съездов
12 из 20

Главной елкой страны была Кремлевская, попасть сюда мечтал каждый ребенок.

© РИА Новости / Борис Кавашкин
© РИА Новости / Борис Кавашкин

Новый год в семье инженера московского проектного института "Гипротис" Госстроя СССР Александра Гуськова.

Новый год в семье инженера московского проектного института Гипротис Госстроя СССР Александра Гуськова
13 из 20

Новый год в семье инженера московского проектного института "Гипротис" Госстроя СССР Александра Гуськова.

© РИА Новости / Борис Кавашкин
© РИА Новости / Борис Кавашкин

Самыми распространенными елочными украшениями были елочные шары.

Москвичи покупают елочные игрушки к Новому году
14 из 20

Самыми распространенными елочными украшениями были елочные шары.

© РИА Новости / Борис Кавашкин
© РИА Новости / Валерий Шустов

Девочка украшает елку в преддверии Нового года.

Девочка украшает елку
15 из 20

Девочка украшает елку в преддверии Нового года.

© РИА Новости / Валерий Шустов
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Для украшения елки использовали также гирлянды, "дождик" и мишуру.

Новогодний вечер в одном из московских клубов. 1938 год
16 из 20

Для украшения елки использовали также гирлянды, "дождик" и мишуру.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Давид Шоломович

Продажа елочных украшений в ГУМе.

Продажа елочных украшений в ГУМе
17 из 20

Продажа елочных украшений в ГУМе.

© РИА Новости / Давид Шоломович
© РИА Новости / Владимир Иванов

В детских садах и школах проводили новогодние утренники с песнями, стихами и конкурсами.

Дед-Мороз, Снегурочка и Снеговик среди московских школьников на празднике Новогодней елки в Кремлевском Дворце съездо
18 из 20

В детских садах и школах проводили новогодние утренники с песнями, стихами и конкурсами.

© РИА Новости / Владимир Иванов
© РИА Новости / Борис Бабанов

Делегация американских школьников на елке во Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах.

Делегация американских школьников, членов организации Дети как миротворцы на елке во Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах
19 из 20

Делегация американских школьников на елке во Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах.

© РИА Новости / Борис Бабанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Детям на Новый год дарили конфеты и игрушки.

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют с Новым годом трехлетнюю Машу Смирнову у нее дома
20 из 20

Детям на Новый год дарили конфеты и игрушки.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Новый год—2020СнегурочкаНовый ГодДед МорозФото
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