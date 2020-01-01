Назван победитель восьмого сезона "Голоса"

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Певец из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу Певец из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу "Голос" на Первом канале, передает корреспондент РИА Новости.

Бербеков в финале конкурса исполнил песни Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли и "Карточный домик". За победу с ним боролись Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев.

Победителя конкурса определили зрители при помощи СМС-голосования в прямом эфире. Бербеков получил 66,1% зрительских голосов.

Зрительское голосование на шоу, как ранее отметили в пресс-службе "Голоса", проводится по схеме "один этап — один голос". Доход от голосования пойдет на благотворительные цели.