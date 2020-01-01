Финалист "Голоса" из команды Шнурова извинился перед Гагариной

"Раз – это для вас. Полина, за все простите нас", — произнес конкурсант и вручил Гагариной букет цветов. Певица приняла неожиданный презент, а Токарев продолжил выступление.

В ходе одного из прошлых выпусков другой воспитанник Шнура обидел Полину Гагарину. Исполняя номер в образе шпаны, Арсений Курчанин подошел к столу певицы и высыпал на него семечки. "Малая, от души!" — добавил он. Позже и сам Шнуров пошутил на эту тему. Он сказал Курчанину, что семечки нужно было сыпать не на стол, а на голову.