Финалист "Голоса" из команды Шнурова извинился перед Гагариной

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Финалист шоу "Голос" из команды Сергея Шнурова Антон Токарев извинился перед Полиной Гагариной и вручил ей букет цветов.
В среду прошел финал музыкального конкурса на Первом канале. Участники должны были спеть вместе со своими наставниками.
Токарев исполнил с Сергеем Шнуровым песню "Супер гуд". Композицию переделали специально под выступление: из текста вырезали нецензурные слова, зато упомянули других членов жюри — Валерия Сюткина и Полину Гагарину.
Во время выступления Токарев спустился со сцены с букетом цветов и подошел к Полине.
"Раз – это для вас. Полина, за все простите нас", — произнес конкурсант и вручил Гагариной букет цветов. Певица приняла неожиданный презент, а Токарев продолжил выступление.
В ходе одного из прошлых выпусков другой воспитанник Шнура обидел Полину Гагарину. Исполняя номер в образе шпаны, Арсений Курчанин подошел к столу певицы и высыпал на него семечки. "Малая, от души!" — добавил он. Позже и сам Шнуров пошутил на эту тему. Он сказал Курчанину, что семечки нужно было сыпать не на стол, а на голову.
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