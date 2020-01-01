В Армении свыше 50 человек пострадали от пиротехники на Новый год

По его словам, восемь пострадавших - дети в возрасте от семи до 14 лет, семеро - подростки 15-17 лет, остальные 37 - взрослые, от 18 лет и старше. Глава минздрава отметил, что в 49 случаях диагностированы травмы ладони и запястья.