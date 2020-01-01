Ордена Почетного легиона в 2020 году будут удостоены 487 человек

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по физике 2018 года Жерар Муру, актрисы Жеан Балибар и Марина Андс, бывший тренер футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер и другие выдающиеся деятели получат орден Почетного легиона в 2020 году, сообщается на сайте официального французского издания Journal Officiel.
Всего в 2020 году ордена будут удостоены 487 человек, которые отличились в научной, культурной, спортивной сфере, а также в области развития технологий, экономики и журналистики.
24 октября 2019, 18:28КультураПосол Франции вручила директору ГМИИ имени Пушкина орден Почетного Легиона
Высшей награды - ордена Почетного легиона 1-й степени- удостоены два участника сопротивления Пьер Симоне и Эдгар Тюпе-Томе. Звание великого офицера Почетного легиона получат социолог Клодин Эрцлих, египтолог Кристиан Циглер, писатель Исмаил Кадаре и психоаналитик и писательница Юлия Кристева.
Орден Почетного легиона (Ordre national de la Legion d'honneur) — национальный орден, учрежденный Наполеоном в 1802 году по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к ордену Почетного легиона — высший знак отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Прием в члены ордена осуществляется президентом Франции за выдающиеся военные или гражданские заслуги.
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