Стали известны подробности исчезновения девочки в Новый год в Москве

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В новогоднюю ночь женщина увела семилетнюю девочку из дома в В новогоднюю ночь женщина увела семилетнюю девочку из дома в Москве , так как дверь в квартиру была открыта, сообщает РЕН ТВ

По информации телеканала, родители ребенка вообще не запираются на ключ. На кадрах из квартиры, где живет девочка, видно, что в комнатах не убрано, везде разбросаны мусор, остатки еды и грязная посуда. В туалете отсутствует сантехника: вместо унитаза стоит обычное ведро.

Органы опеки уже забрали из семьи двоих детей.

Ранее в полиции сообщили, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Бутырском районе Москвы ребенок ушел из дома с неизвестной женщиной. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, это была знакомая семьи. Позднее девочку обнаружили на станции метро "Третьяковская". Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ребенка и женщину передали следователям.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что займется этим вопросом и сделает запрос в департамент социальной защиты.