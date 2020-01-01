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Израильский оппозиционный блок оценил просьбу Нетаньяху об иммунитете
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РИА Новости

Израильский оппозиционный блок оценил просьбу Нетаньяху об иммунитете

22:27 01.01.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 янв - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц сообщил, что заявивший о намерении подать просьбу в Кнессет о предоставлении парламентской неприкосновенности премьер-министр Биньямин Нетаньяху знает, что он виновен.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому были предъявлены обвинения по трем делам, подает просьбу спикеру Кнессета о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
"Нетаньяху знает, что он виновен. Тот, кто знает, что не виновен, не боится предстать перед судом", - сказал Ганц в ходе выступления, которое транслировалось в сети.
Также лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман написал в Twitter, что его партия "проголосует против иммунитета Нетаньяху".
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Нетаньяху сделал это заявление за несколько часов до истечения месяца, отпущенного для подачи такой просьбы.
Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки в так называемом "деле 4000", в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах "2000" и "1000". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
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