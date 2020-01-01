Израильский оппозиционный блок оценил просьбу Нетаньяху об иммунитете

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 янв - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц сообщил, что заявивший о намерении подать просьбу в Кнессет о предоставлении парламентской неприкосновенности премьер-министр Биньямин Нетаньяху знает, что он виновен.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху , которому были предъявлены обвинения по трем делам, подает просьбу спикеру Кнессета о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.

"Нетаньяху знает, что он виновен. Тот, кто знает, что не виновен, не боится предстать перед судом", - сказал Ганц в ходе выступления, которое транслировалось в сети.

Также лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман написал в Twitter , что его партия "проголосует против иммунитета Нетаньяху".

Нетаньяху сделал это заявление за несколько часов до истечения месяца, отпущенного для подачи такой просьбы.