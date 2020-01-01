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Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания
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РИА Новости

Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания

22:16 01.01.2020 (обновлено: 04:25 02.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ООН, 1 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи, что Пхеньян будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
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"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен заявлением КНДР, которое свидетельствует о прекращении моратория на ядерные и ракетные испытания", - говорится в заявлении.
По словам Дюжаррика, Гутерреш очень надеется, что испытания не возобновятся в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
"Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено", - отмечается в заявлении.
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Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикКим Чен ЫнСовет Безопасности ООНПхеньянКНДРООНВ мире
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