Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Нетаньяху сделал это заявление за несколько часов до того, как истек месяц, отпущенный для подачи такой просьбы.

Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения в получении взятки в так называемом деле 4000 и в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах 2000 и 1000. В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений — свержение его с поста главы правительства.