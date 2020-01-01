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Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
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РИА Новости

Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

21:48 01.01.2020 (обновлено: 04:28 02.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
Ранее Нетаньяху заявлял, что "неприкосновенность не противоречит демократии, неприкосновенность — основа демократии".
"Я хочу еще долгие годы руководить правительством Израиля. Согласно закону, иммунитет всегда временный. Иммунитет предоставляет народным избранникам временную защиту от суда. Он действует до окончания работы кнессета текущего созыва. Если кнессет закончит работу через три месяца, <...> то иммунитет заканчивается", — сказал премьер.
Нетаньяху сделал это заявление за несколько часов до того, как истек месяц, отпущенный для подачи такой просьбы.
Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения в получении взятки в так называемом деле 4000 и в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах 2000 и 1000. В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений — свержение его с поста главы правительства.
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
22 ноября 2019, 14:31
Эксперт прокомментировал ситуацию с премьером Израиля
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Кнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуТель-АвивИзраильВ мире
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