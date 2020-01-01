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Более 650 тысяч автомобилей выехали на улицы Москвы в новогоднюю ночь
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РИА Новости

Более 650 тысяч автомобилей выехали на улицы Москвы в новогоднюю ночь

21:43 01.01.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосковская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы
Московская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Порядка 659 тысяч автомобилей выехали на улицы Москвы в новогоднюю ночь (с 20.00 до 6.00), что на пять тысяч машин меньше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"В новогоднюю ночь по Москве передвигалось 659 тысяч автомобилей. Это на 0,8% (пять тысяч) меньше, чем год назад. Спасибо москвичам, что в этом году выбирали городской транспорт для поездок по новогодней Москве", - сообщили в пресс-службе.
В ЦОДД напомнили, что с 1 по 8 января парковка на улицах Москвы бесплатная.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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