Более 650 тысяч автомобилей выехали на улицы Москвы в новогоднюю ночь

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Порядка 659 тысяч автомобилей выехали на улицы Москвы в новогоднюю ночь (с 20.00 до 6.00), что на пять тысяч машин меньше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"В новогоднюю ночь по Москве передвигалось 659 тысяч автомобилей. Это на 0,8% (пять тысяч) меньше, чем год назад. Спасибо москвичам, что в этом году выбирали городской транспорт для поездок по новогодней Москве", - сообщили в пресс-службе.
В ЦОДД напомнили, что с 1 по 8 января парковка на улицах Москвы бесплатная.