Более 650 тысяч автомобилей выехали на улицы Москвы в новогоднюю ночь

"В новогоднюю ночь по Москве передвигалось 659 тысяч автомобилей. Это на 0,8% (пять тысяч) меньше, чем год назад. Спасибо москвичам, что в этом году выбирали городской транспорт для поездок по новогодней Москве", - сообщили в пресс-службе.