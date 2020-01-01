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Московский омбудсмен займется семьей девочки, пропавшей в Новый год
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РИА Новости

Московский омбудсмен займется семьей девочки, пропавшей в Новый год

21:34 01.01.2020 (обновлено: 02:48 02.01.2020)
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© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева разберётся в ситуации с семьей, девочку из которой в новогоднюю ночь увела знакомая женщина.
Ранее в столичной полиции заявили, что местонахождение девочки установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские передали девочку и женщину сотрудникам следственных органов для дальнейшего разбирательства. Позже источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что ребёнка забрала знакомая семьи.
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"Надо посмотреть, что там за ситуация, разобраться. Сделаем зарос в департамент соцзащиты", - сообщил Потяева РИА Новости.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что семья ребёнка неблагополучная, поэтому следователи разбираются в ситуации совместно с социальными работниками.
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