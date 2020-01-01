Московский омбудсмен займется семьей девочки, пропавшей в Новый год

Ранее в столичной полиции заявили, что местонахождение девочки установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские передали девочку и женщину сотрудникам следственных органов для дальнейшего разбирательства. Позже источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что ребёнка забрала знакомая семьи.