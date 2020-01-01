Московский омбудсмен займется семьей девочки, пропавшей в Новый год

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева разберётся в ситуации с семьей, девочку из которой в новогоднюю ночь увела знакомая женщина.
Ранее в столичной полиции заявили, что местонахождение девочки установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские передали девочку и женщину сотрудникам следственных органов для дальнейшего разбирательства. Позже источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что ребёнка забрала знакомая семьи.
30 декабря 2019, 09:35Раздетого мальчика нашли на улице Подмосковье, пишут СМИ
"Надо посмотреть, что там за ситуация, разобраться. Сделаем зарос в департамент соцзащиты", - сообщил Потяева РИА Новости.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что семья ребёнка неблагополучная, поэтому следователи разбираются в ситуации совместно с социальными работниками.
26 декабря 2019, 16:32В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз