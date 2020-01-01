Религиовед назвал "человеческой" реакцию понтифика, ударившего женщину

Папа Римский Франциск во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. 31 декабря 2019

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Реакция папы Римского Франциска, который ударил по руке женщину, тянувшую его за рукав, "очень человеческая", однако этот инцидент может поднять дискуссию о том, насколько его характер соответствует медийному образу, сообщил РИА Новости руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Папа Римский Франциск в среду извинился за свое поведение накануне: паломница схватила его за рукав и потянула к себе. После безуспешной попытки вырваться он шлепнул ее по руке и только после этого она его отпустила. "Терпение - это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал папа в проповеди в среду.

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"Эпизод с женщиной, которая хотела притянуть его к себе, самый обычный. Реакция папы очень человеческая. Тут вопрос к его охране, которая сама не пересекла невежливые жесты со стороны", - сказал РИА Новости Лункин.

По его словам, у папы Франциска сложился имидж милосердного лидера, либерала в Церкви, а его доброта "в особенности является частью его образа и политики".

"Он, как и любой духовный лидер, должен быть абсолютно милосердным, открытым, честным. Помимо этого, Франциск стал воплощением либерализма с точки зрения консерваторов внутри Церкви - папа милосерден к геям, разведенным, он поддерживает экологическую тематику", - заметил Лункин.