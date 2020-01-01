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Религия и мировоззрение
2020-01-01T21:24+0300
https://ria.ru/20200101/1563067797.html
Религиовед назвал "человеческой" реакцию понтифика, ударившего женщину
https://cdn22.img.ria.ru/images/156306/38/1563063888_0:150:2212:1394_1036x0_80_0_0_cae554af3d3c82ece611eeb39c5e5516.jpg
РИА Новости
Религиовед назвал "человеческой" реакцию понтифика, ударившего женщину
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Реакция папы Римского Франциска, который ударил по руке женщину, тянувшую его за рукав, "очень человеческая", однако этот инцидент может поднять дискуссию о том, насколько его характер соответствует медийному образу, сообщил РИА Новости руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
2020-01-01T21:24+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=86228330&type=mp4
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PT0M25S

Религиовед назвал "человеческой" реакцию понтифика, ударившего женщину

21:24 01.01.2020
4279
© REUTERS / Vatican MediaПапа Римский Франциск во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. 31 декабря 2019
Папа Римский Франциск во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. 31 декабря 2019
© REUTERS / Vatican Media
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Реакция папы Римского Франциска, который ударил по руке женщину, тянувшую его за рукав, "очень человеческая", однако этот инцидент может поднять дискуссию о том, насколько его характер соответствует медийному образу, сообщил РИА Новости руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
Папа Римский Франциск в среду извинился за свое поведение накануне: паломница схватила его за рукав и потянула к себе. После безуспешной попытки вырваться он шлепнул ее по руке и только после этого она его отпустила. "Терпение - это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал папа в проповеди в среду.
"Эпизод с женщиной, которая хотела притянуть его к себе, самый обычный. Реакция папы очень человеческая. Тут вопрос к его охране, которая сама не пересекла невежливые жесты со стороны", - сказал РИА Новости Лункин.
По его словам, у папы Франциска сложился имидж милосердного лидера, либерала в Церкви, а его доброта "в особенности является частью его образа и политики".
"Он, как и любой духовный лидер, должен быть абсолютно милосердным, открытым, честным. Помимо этого, Франциск стал воплощением либерализма с точки зрения консерваторов внутри Церкви - папа милосерден к геям, разведенным, он поддерживает экологическую тематику", - заметил Лункин.
По его мнению, политическим последствием этого инцидента может быть одно: "встанет вопрос о том, насколько папа искренен, соответствует ли он лично своему медийному образу".
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениерелигияВ мире
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