Путин присвоил главе ФССП звание генерал-полковника

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении специального звания генерал-полковника внутренней службы руководителю Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрию Аристову, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Аристову Дмитрию Васильевичу", - говорится в документе.
Аристов является действительным государственным советником первого класса и полковником запаса. Директором ФССП он назначен 20 марта 2017 года.