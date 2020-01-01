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Путин присвоил главе ФССП звание генерал-полковника
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РИА Новости

Путин присвоил главе ФССП звание генерал-полковника

21:12 01.01.2020 (обновлено: 04:24 02.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов на заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов в Московской области. 28 февраля 2018
Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов на заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов в Московской области. 28 февраля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении специального звания генерал-полковника внутренней службы руководителю Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрию Аристову, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Аристову Дмитрию Васильевичу", - говорится в документе.
Аристов является действительным государственным советником первого класса и полковником запаса. Директором ФССП он назначен 20 марта 2017 года.
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
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Дмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов РФВладимир ПутинОбщество
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