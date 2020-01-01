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Помпео отложил визит на Украину
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РИА Новости

Помпео отложил визит на Украину

21:04 01.01.2020 (обновлено: 00:30 02.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
Поездка Помпео планировалась на начало января.
Как следует из заявления, Помпео должен оставаться в Вашингтоне и "следить за ситуацией в Ираке", а также обеспечивать безопасность граждан США в регионе.
Новую дату поездки госсекретаря определят в скором будущем.
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31 декабря 2019, 23:50
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Морган ОртагусПосольство США в БагдадеМайк ПомпеоИракСШАВ мире
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