ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
Поездка Помпео планировалась на начало января.
Как следует из заявления, Помпео должен оставаться в Вашингтоне и "следить за ситуацией в Ираке", а также обеспечивать безопасность граждан США в регионе.
Новую дату поездки госсекретаря определят в скором будущем.
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