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Премьер Туниса представил президенту состав нового правительства
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РИА Новости

Премьер Туниса представил президенту состав нового правительства

20:37 01.01.2020
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CC0 / 12019 / Город Тунис, Тунис
Город Тунис, Тунис
CC0 / 12019 /
КАИР, 1 янв - РИА Новости. Премьер-министр Туниса Аль-Хабиб аль-Джамали представил в среду президенту страны Каису Саиду состав будущего кабинета министров, сообщает тунисский новостной портал "Ан-Нашра".
Сообщается также, что глава Туниса, согласно процедуре, теперь обратится в парламент для проведения заседания с целью выразить поддержку правительству Аль-Хабиба аль-Джамали.
Ожидается, что позднее в среду премьер-министр Туниса обнародует состав своего кабинета.
В середине октября прошлого года новым президентом Туниса был избран Каис Саид. Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены после смерти 25 июля 92-летнего президента Аль-Баджи Гаида ас-Себси. В ноябре Саид поручил Аль-Хабибу аль-Джамали сформировать новое правительство. Аль-Джамали заявлял, что приоритетами работы его кабинета будут экономические реформы и борьба с коррупцией по всей стране.
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