Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Ровно в полночь: новогодние фейерверки осветили небо по всему миру Горожане по всему миру вышли на улицы, чтобы встретить Новый 2020 год и полюбоваться красочными праздничными фейерверками. Первыми в новое десятилетие шагнули острова в Океании. Последними встретят новый год в государстве Самоа.