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Культура
2020-01-01T20:09+0300
https://ria.ru/20200101/1563067178.html
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
https://cdn25.img.ria.ru/images/156306/71/1563067110_0:731:1164:1386_1036x0_80_0_0_2aac92fdce4fb93e1917cf54a3f4a97b.jpg
РИА Новости

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

20:09 01.01.2020
822282
© Фото : инстаграм Ляйсан УтяшевойКадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
© Фото : инстаграм Ляйсан Утяшевой
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
На кадрах видно, что по всему помещению разбросан искусственный снег, поломанные вещи, коробки, а на журнальном столе оказался рулон туалетной бумаги. Елка осталось целой.
© Фото : инстаграм Ляйсан УтяшевойКадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
1 из 2
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
© Фото : инстаграм Ляйсан Утяшевой
© Фото : инстаграм Ляйсан УтяшевойКадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
2 из 2
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
© Фото : инстаграм Ляйсан Утяшевой
1 из 2
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
© Фото : инстаграм Ляйсан Утяшевой
2 из 2
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
© Фото : инстаграм Ляйсан Утяшевой
"Новый год", — говорится в подписи к видео.
Муж Утяшевой шоумен Павел Воля тоже разместил в историях в инстаграме аналогичное видео. По его словам, дети устроили погром в квартире после того, как им предоставили "полную свободу".
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КультураПавел ВоляЛяйсан УтяшеваРоссия
Популярные комментарии
Дети, которые ничего не ценят - сначала вещи, потом чувства, а потом на маму с папой забьют. "Прекрасное" воспитание.
1 января, 20:35
Саша Неваша
35973127
Видимо больше похвастаться не чем.
1 января, 20:11
Арсений Понфиленко
34291317
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