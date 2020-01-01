Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
На кадрах видно, что по всему помещению разбросан искусственный снег, поломанные вещи, коробки, а на журнальном столе оказался рулон туалетной бумаги. Елка осталось целой.
"Новый год", — говорится в подписи к видео.
Муж Утяшевой шоумен Павел Воля тоже разместил в историях в инстаграме аналогичное видео. По его словам, дети устроили погром в квартире после того, как им предоставили "полную свободу".
Вчера, 16:01Ровно в полночь: новогодние фейерверки осветили небо по всему мируГорожане по всему миру вышли на улицы, чтобы встретить Новый 2020 год и полюбоваться красочными праздничными фейерверками. Первыми в новое десятилетие шагнули острова в Океании. Последними встретят новый год в государстве Самоа.