Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В новогоднем тираже "Русского лото" разыграли один миллиард рублей.

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы , купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.

Выигрышной стала комбинация 85 17 29 69 7 22 19, сообщает телеканал НТВ , транслировавший шоу.

"Реальный" выигрыш

Житель Москвы получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".

"Подоходный налог с суммы составит 13%. Причем ему не нужно беспокоиться, сумма сразу придет за вычетом налога", — пояснили организаторы.

Победитель пока не связался с организаторами. Чтобы получить выигранную сумму, он должен обратиться в центр "Столото" в Москве. На проверку подлинности билета отводится 40 дней, а в течение полугода деньги полностью переведут на счет, который укажет москвич.

"Выигрыши на сумму свыше десяти миллионов рублей выплачиваются только после проведения экспертизы билета", — добавили в "Столото". Это произойдет в течение 180 дней с момента оформления документов.

Результаты тиража

В праздничном 1316-м тираже приняли участие 53 614 853 билетов — рекордное количество за всю 25-летнюю историю "Русского лото".

Всего выигрышными стали почти 24 миллиона билетов, принесших своим обладателям более 3,5 миллиарда рублей. В новогоднем выпуске в том числе было разыграно 105 призов по миллиону рублей.