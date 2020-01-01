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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
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РИА Новости

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

20:32 01.01.2020 (обновлено: 06:08 02.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В новогоднем тираже "Русского лото" разыграли один миллиард рублей.
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Выигрышной стала комбинация 85 17 29 69 7 22 19, сообщает телеканал НТВ, транслировавший шоу.

"Реальный" выигрыш

Житель Москвы получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".

"Подоходный налог с суммы составит 13%. Причем ему не нужно беспокоиться, сумма сразу придет за вычетом налога", — пояснили организаторы.

Победитель пока не связался с организаторами. Чтобы получить выигранную сумму, он должен обратиться в центр "Столото" в Москве. На проверку подлинности билета отводится 40 дней, а в течение полугода деньги полностью переведут на счет, который укажет москвич.
"Выигрыши на сумму свыше десяти миллионов рублей выплачиваются только после проведения экспертизы билета", — добавили в "Столото". Это произойдет в течение 180 дней с момента оформления документов.
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Результаты тиража

В праздничном 1316-м тираже приняли участие 53 614 853 билетов — рекордное количество за всю 25-летнюю историю "Русского лото".
Всего выигрышными стали почти 24 миллиона билетов, принесших своим обладателям более 3,5 миллиарда рублей. В новогоднем выпуске в том числе было разыграно 105 призов по миллиону рублей.
Как говорится на сайте "Столото", невыпавшими стали числа 41 и 67. Если ни одного из нет в поле билета, то он выиграл в третьем или другом последующем туре.
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882918518277
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Москва
Популярные комментарии
Ложь! Никто ничего не выиграл. Этот тираж был сыгран два или три месяца тому назад. А в продажу напечатали билетов с заведомо проигрышными комбинациями. "Победитель"никогда не объяпится. А устроители лотереи через некоторое время заявят, чтопобедитель пожелал остаться инкогнито. У меня знакомый год назад тоже хотел выиграть. Купил 3 нераспечатанные пачки билетов по 100 в каждой. Выигрыш- 0 рублей. В каждом билете было по 1-2 невыпавших цифр. Из 3-х. А объявленные два победителя, якобы выигравшие по 500 миллионов так и не объявились, ксттати.
1 января, 21:01
Тарас Визерук
3301355416
этот москвич - директор столото)
1 января, 21:05
mmr.mih52
3094316210
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