Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В новогоднем тираже "Русского лото" разыграли один миллиард рублей.
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Выигрышной стала комбинация 85 17 29 69 7 22 19, сообщает телеканал НТВ, транслировавший шоу.
"Реальный" выигрыш
Житель Москвы получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".
"Подоходный налог с суммы составит 13%. Причем ему не нужно беспокоиться, сумма сразу придет за вычетом налога", — пояснили организаторы.
Победитель пока не связался с организаторами. Чтобы получить выигранную сумму, он должен обратиться в центр "Столото" в Москве. На проверку подлинности билета отводится 40 дней, а в течение полугода деньги полностью переведут на счет, который укажет москвич.
"Выигрыши на сумму свыше десяти миллионов рублей выплачиваются только после проведения экспертизы билета", — добавили в "Столото". Это произойдет в течение 180 дней с момента оформления документов.
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Результаты тиража
В праздничном 1316-м тираже приняли участие 53 614 853 билетов — рекордное количество за всю 25-летнюю историю "Русского лото".
Всего выигрышными стали почти 24 миллиона билетов, принесших своим обладателям более 3,5 миллиарда рублей. В новогоднем выпуске в том числе было разыграно 105 призов по миллиону рублей.
Как говорится на сайте "Столото", невыпавшими стали числа 41 и 67. Если ни одного из нет в поле билета, то он выиграл в третьем или другом последующем туре.
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