В Латвии вступил в силу закон о гражданстве для детей неграждан

РИГА, 1 янв — РИА Новости. Закон "О прекращении присвоения статуса неграждан новорожденным детям с 1 января 2020 года" вступил в силу в Латвии.
Президент Латвии ранее подписал закон "О прекращении присвоения статуса неграждан новорожденным детям с 1 января 2020 года".
Сейм Латвии 17 октября в окончательном чтении утвердил инициированный бывшим президентом Латвии Раймондом Вейонисом законопроект об автоматическом предоставлении с 2020 года латвийского гражданства детям неграждан. Законопроект был принят большинством голосов депутатов сейма. Против законопроекта голосовали только представители национального объединения "Все — Латвии!".
По данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году — 51 ребенок, а в 2018-м — 33 ребенка.
18 октября 2019, 17:48АкцентыДети, неграждане и автомат. Латвия перестанет плодить "чужих"
В Латвии проживают два миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах — они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
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