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Религия и мировоззрение
2020-01-01T20:03+0300
https://ria.ru/20200101/1563066998.html
Сильные духом: в РПЦ 1 января вышли на пробежку и тренировки
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/88854/28/888542875_0:192:2959:1856_1036x0_80_0_0_221ef3186f584dbf30b50e1ca0665e84.jpg
РИА Новости

Сильные духом: в РПЦ 1 января вышли на пробежку и тренировки

20:03 01.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк25-й Рождественский полумарафон в Омске
25-й Рождественский полумарафон в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Пробежка, мастер-класс по боксу и дружеское чаепитие – так православное движение "Сорок Cороков" и Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта борются в Москве с преступлениями, семейным насилием из-за пьянства в период новогодних праздников.
Кроме столицы 1 января акцию "Муромская дорожка" поддержжали еще более чем в 40 городах России, а также в Приднестровье и Сербии, заявляют организаторы.
"По статистике 84% правонарушений в быту совершаются в результате алкоголизма и наркомании. А мы считаем, что русский – значит, трезвый. И предлагаем всем разделить с нами этот тезис", - приводит пресс-служба движения "Сорок Сороков" слова координатора движения Андрея Кормухина.
"Считаем, что одним из лучших способов борьбы с насилием является устранение причин бытового насилия, поэтому мы предлагаем своим примером показать, как необходимо встречать Новый год", - говорится на сайте движения "Сорок Сороков".
Организаторы акции "Муромская дорожка" отмечают, что для православных, "которых большинство в нашей стране", 1 января - это день Рождественского поста, "когда пить алкоголь запрещено" и предлагают объявить 2020-й годом трезвости.
Русская православная церковь 1 января чтит память преподобного Илии Муромца Печерского, жившего в XII веке. Его причислили к лику святых в 1643 году вместе с другими киево-печерскими подвижниками. В наши дни он стал небесным покровителем войск РВСН, дальней авиации и пограничников. В народной памяти Илья Муромец — это знаменитый русский богатырь, герой былин и сказок.
Гробница со скульптурным образом Ильи Муромца и частицей его мощей в Спасо-Преображенском монастыре в Муроме
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Загадка Ильи Муромца: как легендарный богатырь стал русским святымЗагадка Ильи Муромца: как легендарный богатырь стал русским святым
"Сорок Сороков" – общественное движение православных христиан, "открытое для всех, кто стремится защищать Отечество и традиционные духовно-нравственные ценности", говорится на сайте организации.
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