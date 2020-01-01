Сильные духом: в РПЦ 1 января вышли на пробежку и тренировки

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Пробежка, мастер-класс по боксу и дружеское чаепитие – так православное движение "Сорок Cороков" и Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта борются в Москве с преступлениями, семейным насилием из-за пьянства в период новогодних праздников.

Кроме столицы 1 января акцию "Муромская дорожка" поддержжали еще более чем в 40 городах России, а также в Приднестровье и Сербии, заявляют организаторы.

"По статистике 84% правонарушений в быту совершаются в результате алкоголизма и наркомании. А мы считаем, что русский – значит, трезвый. И предлагаем всем разделить с нами этот тезис", - приводит пресс-служба движения "Сорок Сороков" слова координатора движения Андрея Кормухина.

"Считаем, что одним из лучших способов борьбы с насилием является устранение причин бытового насилия, поэтому мы предлагаем своим примером показать, как необходимо встречать Новый год", - говорится на сайте движения "Сорок Сороков".

Организаторы акции "Муромская дорожка" отмечают, что для православных, "которых большинство в нашей стране", 1 января - это день Рождественского поста, "когда пить алкоголь запрещено" и предлагают объявить 2020-й годом трезвости.

Русская православная церковь 1 января чтит память преподобного Илии Муромца Печерского, жившего в XII веке. Его причислили к лику святых в 1643 году вместе с другими киево-печерскими подвижниками. В наши дни он стал небесным покровителем войск РВСН, дальней авиации и пограничников. В народной памяти Илья Муромец — это знаменитый русский богатырь, герой былин и сказок.