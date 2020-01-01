Националисты устроили шествие в честь Бандеры в Киеве

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Украиинские националисты устроили в центре Киева шествие в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры. Трансляция ведется в YouTube.
Традиционный ежегодный марш организовала партия "Свобода".
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"В нем приняло участие около тысячи граждан. <...> Нарушений общественного порядка не зафиксировано", — сообщается на сайте полиции.
Шествие началось в киевском парке имени Тараса Шевченко и прошло по центру города. Люди принесли с собой факелы, барабаны, флаги Украины, политическую символику и портреты Бандеры.
В центре Киева усилили меры безопасности, на месте работали сотрудники правоохранительных органов, кинологи, взрывотехники и нацгвардейцы.
Еще один митинг прошел во Львове. Пресс-служба горсовета сообщила, что националисты собрались у памятника Бандере.
Бандера — лидер Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА* запрещено в России. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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