Националисты устроили шествие в честь Бандеры в Киеве

Участники марша националистов, приуроченного к 108-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, в Киеве

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Украиинские националисты устроили в центре Украиинские националисты устроили в центре Киева шествие в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры . Трансляция ведется в YouTube.

Традиционный ежегодный марш организовала партия "Свобода".

"В нем приняло участие около тысячи граждан. <...> Нарушений общественного порядка не зафиксировано", — сообщается на сайте полиции.

Шествие началось в киевском парке имени Тараса Шевченко и прошло по центру города. Люди принесли с собой факелы, барабаны, флаги Украины, политическую символику и портреты Бандеры.

В центре Киева усилили меры безопасности, на месте работали сотрудники правоохранительных органов, кинологи, взрывотехники и нацгвардейцы.

Еще один митинг прошел во Львове. Пресс-служба горсовета сообщила, что националисты собрались у памятника Бандере.

Бандера — лидер Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА* запрещено в России. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН УПА * статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.