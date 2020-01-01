Источник рассказал о женщине, которая увела девочку со двора в Москве

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Женщина, которая в новогоднюю ночь увела девочку со двора на северо-востоке Москвы, оказалась знакомой семьи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в столичной полиции заявили, что местонахождение девочки установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские передали девочку и женщину сотрудникам следственных органов для дальнейшего разбирательства. Некоторые СМИ сообщали, что женщина похитила девочку.
"Похищения не было, ребёнок ушёл со знакомой семьи", - сказал источник.
Собеседник добавил, что семья ребёнка неблагополучная, поэтому следователи разбираются в ситуации совместно с социальными работниками.
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