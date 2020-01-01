СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Полиция Гонконга задержала по меньшей мере 400 человек в ходе антиправительственного протеста в среду, в котором приняли участие более миллиона человек, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой полицию.
В среду десятки тысяч демонстрантов вышли на марш, организованный оппозиционным Гражданским фронтом за права человека. Акция была согласована с властями. Однако мирная демонстрация вскоре переросла в хаос после того, как некоторые протестующие напали на отделения банка HSBC, а полиция применила слезоточивый газ во время столкновений. После этого полиция потребовала от организаторов прекратить акцию.
21 декабря 2019, 12:35В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность
Согласно данным правоохранительных органов, причиной большинства задержаний стали незаконные собрания и ношение оружия.
Демонстранты требовали независимого расследований действий полиции во время предыдущих протестов, амнистии для задержанных, а также проведения всеобщих прямых выборов главы администрации района.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.
16 декабря 2019, 20:42Боррель не считает Гонконг и Синьцзян внутренним делом Китая