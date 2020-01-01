СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Полиция Полиция Гонконга задержала по меньшей мере 400 человек в ходе антиправительственного протеста в среду, в котором приняли участие более миллиона человек, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой полицию.

В среду десятки тысяч демонстрантов вышли на марш, организованный оппозиционным Гражданским фронтом за права человека. Акция была согласована с властями. Однако мирная демонстрация вскоре переросла в хаос после того, как некоторые протестующие напали на отделения банка HSBC, а полиция применила слезоточивый газ во время столкновений. После этого полиция потребовала от организаторов прекратить акцию.

Согласно данным правоохранительных органов, причиной большинства задержаний стали незаконные собрания и ношение оружия.

Демонстранты требовали независимого расследований действий полиции во время предыдущих протестов, амнистии для задержанных, а также проведения всеобщих прямых выборов главы администрации района.