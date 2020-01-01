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Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
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РИА Новости

Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков

19:32 01.01.2020 (обновлено: 19:53 01.01.2020)
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© AP Photo / Khalid MohammedУчастники акции протеста возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
Участники акции протеста возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
© AP Photo / Khalid Mohammed
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Посольство США в Багдаде на фоне беспорядков отменило всю консульскую работу и рекомендовало американцам не приближаться к зданию, следует из релиза на сайте посольства.
"Из-за нападений боевиков на территорию посольства США вся консульская работа приостановлена до дальнейшего уведомления. Все намечавшиеся встречи отменяются. Гражданам США рекомендуется не приближаться к посольству", - говорится в релизе.
Кроме того, посольство советует своим гражданам также избегать мест проведения протестов и не путешествовать в Ирак.
Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.
Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.
США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
17:23
МИД Германии осудил нападение на посольство США в Багдаде
020001
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