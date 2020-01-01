Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Посольство Посольство США Багдаде на фоне беспорядков отменило всю консульскую работу и рекомендовало американцам не приближаться к зданию, следует из релиза на сайте посольства.

"Из-за нападений боевиков на территорию посольства США вся консульская работа приостановлена до дальнейшего уведомления. Все намечавшиеся встречи отменяются. Гражданам США рекомендуется не приближаться к посольству", - говорится в релизе.

Кроме того, посольство советует своим гражданам также избегать мест проведения протестов и не путешествовать в Ирак.

Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.