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Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
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РИА Новости

Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде

19:32 01.01.2020
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© REUTERS / Thaier al-SudaniСотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
© REUTERS / Thaier al-Sudani
БРЮССЕЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель осудил нападение на посольство США в Багдаде, заявив, что в Евросоюзе внимательно следят за ситуацией.
"Дипломаты во всем мире являются каналами диалога, а не целями протестов. Я решительно осуждаю нападение на посольство в Багдаде и призываю к деэскалации и уважению международного права. Мы внимательно следим за ситуацией", - написал Мишель в своем Twitter.
США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.
Сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки в Багдаде начались акции протеста у посольства США.
Акция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
18:14
Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает. В поддержку морским пехотинцам США, охраняющим посольство в Ираке, переброшен дополнительный контингент из Кувейта. По данным Fox News, в ближайшие дни подкрепление может составить до 4 тысяч военнослужащих.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
17:23
МИД Германии осудил нападение на посольство США в Багдаде
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ЕвросоветШарль МишельИракСШАВ мире
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