В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек

Как передает корреспондент РИА Новости в Дамаске, местные жители бурно отмечали наступление 2020 года выстрелами в воздух, в том числе трассирующими пулями, оставляющими красный след в небе. В новогоднюю ночь в прошлом году в результате попадания шальных пуль погибли два человека, пострадали не менее 85.