В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек

ДАМАСК, 1 янв — РИА Новости. Один сириец погиб, еще 53 пострадали в различных провинциях страны в новогоднюю ночь из-за беспорядочной стрельбы и фейерверков, сообщило в среду гостелевидение Сирии.
Как передает корреспондент РИА Новости в Дамаске, местные жители бурно отмечали наступление 2020 года выстрелами в воздух, в том числе трассирующими пулями, оставляющими красный след в небе. В новогоднюю ночь в прошлом году в результате попадания шальных пуль погибли два человека, пострадали не менее 85.
В Дамаске вскоре после наступления полуночи погиб 17-летний молодой человек, в голову которому попала шальная пуля, сообщил гостелеканалу Syria TV источник в полиции столицы. Также в Дамаске были госпитализированы 10 человек с различными ранениями из-за попадания пуль и фейерверков.
В Латакии пострадали 32 человека, в том числе дети.
В городе Хама пострадали четверо граждан, в Алеппо и Хомсе - двое. В Тартусе из-за попадания шальных пуль госпитализированы трое, передает телеканал.