В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку

По данным полиции, инцидент произошел на улице Яблочкова в Бутырском районе столицы. Девочка ушла из дома с неизвестной женщиной.
Как сообщил РЕН ТВ, ребенка увели из квартиры, когда родители уснули. Момент выхода из дома попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как девочка вместе с женщиной выходят из подъезда, та держит ее за руку. Ребенок не оказывает сопротивления.
Позднее стражи порядка сообщили в инстаграме, что пропавшую девочку нашли на станции метро Третьяковская. Полицейские передали девочку и сопровождавшую ее женщину следователям для дальнейшего разбирательства.
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