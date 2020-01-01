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В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
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РИА Новости

В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию

19:05 01.01.2020
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© AP Photo / Emrah GurelТанк турецких вооруженных сил
Танк турецких вооруженных сил
© AP Photo / Emrah Gurel
АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Анкара может отказаться от отправки своих войск в Ливию, если маршал Халифа Хафтар прекратит атаковать Триполи, заявил в среду вице-президент Турции Фуат Октай.
Турецкий парламент 2 января решит, разрешать ли отправку турецких военных в Ливию. Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил во вторник, что подготовка к отправке уже началась.
"Войдут ли наши войска в Ливию, зависит исключительно от ситуации там. Наши вооруженные силы и минобороны готовы. Принятие в парламенте мандата на отправку войск несет в себе политическое послание. Если противоположная сторона заявит об отказе от нападений, тогда зачем нам туда идти?" - сказал Октай в интервью агентству Anadolu.
Но если Хафтар "будет продолжать в том же духе", то Турция, имея приглашение базирующегося в Триполи ливийского правительства национального согласия, отправит туда своих военных, добавил вице-президент.
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"Сегодня или завтра это будет сделано. Если риск есть сегодня – значит, сегодня, если завтра – значит, завтра. Через три, десять дней – значит, через три, десять дней. Мандат будет действовать в течение года, и когда возникнет необходимость, войска будут отправлены в нужном количестве", - добавил турецкий политик.
Триполийское правительство ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
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