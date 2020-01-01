В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию

АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Анкара может отказаться от отправки своих войск в Анкара может отказаться от отправки своих войск в Ливию , если маршал Халифа Хафтар прекратит атаковать Триполи, заявил в среду вице-президент Турции Фуат Октай.

Турецкий парламент 2 января решит, разрешать ли отправку турецких военных в Ливию. Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил во вторник, что подготовка к отправке уже началась.

"Войдут ли наши войска в Ливию, зависит исключительно от ситуации там. Наши вооруженные силы и минобороны готовы. Принятие в парламенте мандата на отправку войск несет в себе политическое послание. Если противоположная сторона заявит об отказе от нападений, тогда зачем нам туда идти?" - сказал Октай в интервью агентству Anadolu.

Но если Хафтар "будет продолжать в том же духе", то Турция , имея приглашение базирующегося в Триполи ливийского правительства национального согласия, отправит туда своих военных, добавил вице-президент.

"Сегодня или завтра это будет сделано. Если риск есть сегодня – значит, сегодня, если завтра – значит, завтра. Через три, десять дней – значит, через три, десять дней. Мандат будет действовать в течение года, и когда возникнет необходимость, войска будут отправлены в нужном количестве", - добавил турецкий политик.

Триполийское правительство ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления.