В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ

Кроме того, в ночь празднования Нового года один человек погиб в Париже и еще один в городе Агно в департаменте Нижний Рейн из-за петард и фейерверков. По данным префектуры полиции департамента Нижний Рейн, в результате использования петард и пиротехники пострадали 50 человек, из которых 20 - несовершеннолетние.