В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Более 200 автомобилей подожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге во французском департаменте Нижний Рейн, сообщает портал France Info.
Помимо этого, еще 26 машин подожгли в нескольких районах города Лимож в департаменте Верхняя Вьенна.
Кроме того, в ночь празднования Нового года один человек погиб в Париже и еще один в городе Агно в департаменте Нижний Рейн из-за петард и фейерверков. По данным префектуры полиции департамента Нижний Рейн, в результате использования петард и пиротехники пострадали 50 человек, из которых 20 - несовершеннолетние.
Новогодние празднества во Франции проходят на фоне продолжающихся протестов противников пенсионной реформы и выступлений движения "желтых жилетов".
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