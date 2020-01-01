Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-01T18:56+0300
https://ria.ru/20200101/1563066221.html
Сияющая Москва: как украсили столицу к Новому году
https://cdn25.img.ria.ru/images/156306/61/1563066105_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_71a68d73ae1774d1101279c3548ae1c0.jpg
РИА Новости
Сияющая Москва: как украсили столицу к Новому году
К Новому году Москву засияла тысячами огней. Разнообразные композиции украсили фасады домов, фонтаны и деревья. Всего в столице к Новому году установили более четырех тысяч световых и декоративных конструкций.
2020-01-01T18:57+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=60179223&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/156306/61/1563066105_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_c856add1481afe1319571727ff463454.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156306/61/1563066105_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_5b3232279587671af18e8038ec1513d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156306/61/1563066105_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_8331cf164b2737463711ccfbb9d3ecc7.jpg
PT0M38S

Сияющая Москва: как украсили столицу к Новому году

18:57 01.01.2020
211
К Новому году Москву засияла тысячами огней. Разнообразные композиции украсили фасады домов, фонтаны и деревья. Всего в столице к Новому году установили более четырех тысяч световых и декоративных конструкций.
400020
Обсудить 0
Новый ГодМоскваВидеоОбщество
Рекомендуем
Ровно в полночь: новогодние фейерверки осветили небо по всему миру
Ровно в полночь: новогодние фейерверки осветили небо по всему миру
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии
Партия Порошенко требует запретить прямые поставки российского газа
Банкноты номиналом 1000 рублей
Житель Москвы выиграл миллиард рублей в лотерею
Жители и гости Пятигорска встречают Новый год на вершине горы Машук
Празднование Нового года в России и мире
Экс-президент Украины Петр Порошенко
"Жалкое зрелище". В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Банкомат
ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Папа Римский Франциск во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. 31 декабря 2019
Папа Франциск извинился за то, что ударил паломницу
Полная копия щита управления энергоблока БН-800 в учебно-тренировочном центре Белоярской АЭС
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии
Объект газотранспортной системы Украины
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
«Мира и процветания»: Путин поздравил россиян с Новым годом
"Мира и процветания": Путин поздравил россиян с Новым годом
Российские солдаты во время боев с чеченскими повстанцами в Старопромысловском районе Грозного 21 января 2000 года
Расплата за 1994-й. Как брали Грозный во вторую чеченскую
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
МИД Германии осудил нападение на посольство США в Багдаде
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина о после Липском
Президент России Владимир Путин (в центре) и первый Президент РФ Борис Ельцин (слева) на Красной площади на праздновании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
"Мы и в сортире их замочим". Как Россия входила в новое тысячелетие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57Источник рассказал о женщине, которая увела девочку со двора в Москве
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
Лента новостейМолния