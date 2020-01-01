2020-01-01T18:57+0300
2020-01-01T18:56+0300
https://ria.ru/20200101/1563066221.html
Сияющая Москва: как украсили столицу к Новому году
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РИА Новости
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РИА Новости
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Сияющая Москва: как украсили столицу к Новому году
К Новому году Москву засияла тысячами огней. Разнообразные композиции украсили фасады домов, фонтаны и деревья. Всего в столице к Новому году установили более четырех тысяч световых и декоративных конструкций.
2020-01-01T18:57+0300
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PT0M38S
Сияющая Москва: как украсили столицу к Новому году
К Новому году Москву засияла тысячами огней. Разнообразные композиции украсили фасады домов, фонтаны и деревья. Всего в столице к Новому году установили более четырех тысяч световых и декоративных конструкций.