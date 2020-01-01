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Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
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РИА Новости

Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков

18:52 01.01.2020
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© The Magas TimesНа месте нападения на пост ДПС в Магасе. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
На месте нападения на пост ДПС в Магасе. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
© The Magas Times
НАЛЬЧИК, 1 янв – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал недоработкой силовиков нападение на пост ДПС в Магасе и призвал их обеспечить в республике дополнительные меры безопасности, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Во вторник около 17.30 неизвестные напали на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.
В среду Калиматов провел внеплановое заседание антитеррористической комиссии Ингушетии.
"Перед праздниками все отчитались о готовности, при этом допущена такая трагедия. Очевидно, что усиление было слабым, налицо абсолютная недоработка. Кто-то отвлекся, кто-то не сработал по инструктажу, в итоге убийство человека в центре города. После произошедшего сотрудники сразу надели шлемы и бронежилеты, а что они делали до этого? Я хочу, чтобы вы пересмотрели свое отношение к форме самого усиления", - заявил глава региона.
Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе
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Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе
Он поручил максимально усилить меры безопасности в республике. "Необходимо принять дополнительный комплекс мер, направленный на недопущение совершения на территории республики террористических актов и другой противоправной деятельности. Правоохранительным органам рекомендую принять исчерпывающие меры по обеспечению как собственной безопасности, так и безопасности жителей и гостей республики. Подобное не должно повториться", - подчеркнул Калиматов.
Он также заявил о необходимости проведения оперативных мероприятий по установлению и поиску лиц, причастных к данному преступлению, в том числе проверки всего служебного автотранспорта и ЧОПов.
На месте нападения на пост ДПС в Магасе
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"Один из преступников работал в охране центра культурного развития Магаса. Он охранял объект, в котором ежедневно находились дети, где проходили массовые мероприятия. Необходимо провести соответствующую проверку ЧОПов, по какому принципу идет отбор при найме охраны, кто их контролирует после. Нападение совершено на служебном автотранспорте. За каждой служебной машиной должен быть ответственный, который будет знать, где находится машина в нерабочее время", - заметил Калиматов.
По данным заместителя министра внутренних дел по Ингушетии Александра Жуляева, слова которого приводит пресс-служба, нападение совершили Микаил Мизиев 2001 года рождения, который был ликвидирован на месте, и Ахмед Имагожев, 1996 года рождения, получивший ранения.
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Махмуд-Али КалиматовИнгушетияМагасБезопасностьПроисшествия
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