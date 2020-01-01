ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа

ГАЗА, 1 янв - РИА Новости. Движение Движение ФАТХ отмечает 55-ю годовщину своего создания в секторе Газа впервые за многие годы.

Движение ХАМАС , контролирующее сектор Газа, позволило ФАТХ отпраздновать свою годовщину там после нескольких лет запрета.

"Опасная ситуация, сложившаяся в результате продолжающейся агрессивной израильской политики против нашей земли и нашего народа, требует от нас единодушной решимости защищать наше национальное дело", -заявил президент Махмуд Аббас во время выступления.

"Мы не примем выборы без Иерусалима и без участия нашего иерусалимского народа. Иерусалим является столицей нашего вечного государства, не предназначен ни для продажи, ни для переговоров, а без Иерусалима, столицы государства Палестина, не будет ни мира, ни стабильности", - добавил он.

Представитель ФАТХ заявил РИА Новости, что празднование "фестиваля в честь годовщины в Газе - это настоящий показатель популярности ФАТХ и президента Абу Мазена, а также важный сигнал для руководства ХАМАС".

"Блестящий успех этого фестиваля демонстрирует позицию палестинского народа в отношении законного палестинского руководства во главе с президентом Махмудом Аббасом", - добавил собеседник агентства.