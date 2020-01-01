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ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
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РИА Новости

ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа

18:43 01.01.2020
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкВ секторе Газа
В секторе Газа
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
ГАЗА, 1 янв - РИА Новости. Движение ФАТХ отмечает 55-ю годовщину своего создания в секторе Газа впервые за многие годы.
Движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, позволило ФАТХ отпраздновать свою годовщину там после нескольких лет запрета.
"Опасная ситуация, сложившаяся в результате продолжающейся агрессивной израильской политики против нашей земли и нашего народа, требует от нас единодушной решимости защищать наше национальное дело", -заявил президент Махмуд Аббас во время выступления.
"Мы не примем выборы без Иерусалима и без участия нашего иерусалимского народа. Иерусалим является столицей нашего вечного государства, не предназначен ни для продажи, ни для переговоров, а без Иерусалима, столицы государства Палестина, не будет ни мира, ни стабильности", - добавил он.
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Представитель ФАТХ заявил РИА Новости, что празднование "фестиваля в честь годовщины в Газе - это настоящий показатель популярности ФАТХ и президента Абу Мазена, а также важный сигнал для руководства ХАМАС".
"Блестящий успех этого фестиваля демонстрирует позицию палестинского народа в отношении законного палестинского руководства во главе с президентом Махмудом Аббасом", - добавил собеседник агентства.
ХАМАС установил контроль над сектором Газа после кровавого конфликта в 2007 году, в результате которого погибли сотни палестинцев из движений ФАТХ и ХАМАС.
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Сектор ГазаМахмуд АббасХамасФАТХВ мире
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