На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области, который подозревается в убийстве двух собак, сообщает СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку инцидента, в ходе которого были убиты две охотничьи собаки, при этом виновником трагедии хозяин собак называет депутата законодательного собрания Кировской области.
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"В отношении одного из депутатов законодательного собрания Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "д" ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствие считает, что 29 декабря в Зуевском районе фигурант "из хулиганских побуждений без значительного повода" застрелил из ружья двух собак местного жителя.
Отмечается, что подозреваемый является действующим депутатом законодательного собрания Кировской области шестого созыва.
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