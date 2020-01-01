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Полицейские на Урале застрелили напавшего на них с монтировкой мужчину
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РИА Новости

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них с монтировкой мужчину

18:25 01.01.2020
31815
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Камышлове произошел семейный новогодний скандал. На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили.
Горелых эту информацию подтвердил. По его словам, инцидент произошел во вторник в 21.40 (19.40 мск). В дежурную часть поступил звонок от жительницы частного дома на улице Мира в селе Обуховское.
"Заявительница сообщила, что ее муж 1986 года рождения, ранее судимый за совершение краж, причинил ей телесные повреждения, в пьяном виде бил и душил. По месту ее жительства был направлен участковый уполномоченный полиции и командир отделения патрульно-постовой службы", - сказал Горелых.
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Когда полицейские прибыли на место, из дома вышел супруг женщины. По словам Горелых, мужчина действительно был пьян, а в руках держал монтировку. Он стал надвигаться на прапорщика 1975 года рождения, замахиваясь металлическим инструментом. Полицейский достал пистолет и предупредил, что выстрелит, но мужчина не остановился. Тогда прапорщик сделал предупредительный выстрел в воздух, но мужчину не остановило и это.
"Силовик действовал в соответствии с федеральным законом "О полиции". В результате вооруженный металлическим предметом человек получил огнестрельные ранения. Прибывшие медики доставили семейного дебошира в больницу, где он скончался", - сказал глава пресс-службы главка.
По предварительным данным, табельное оружие было применено правомерно. Собранные по факту ЧП материалы направлены в СК. Родственники погибшего, написавшие заявление в ОВД, охарактеризовали его крайне отрицательно, сообщив, что он и ранее, будучи пьяным, вел себя неадекватно и бросался на людей с топором, сказал Горелых.
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Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
202238622
Обсудить 19
Валерий ГорелыхСледственный комитет РФМВД РФСвердловская областьЕкатеринбургКамышловПроисшествия
Популярные комментарии
Неужто нельзя электрошокерами полицию снабдить, травматами, стрелять по ногам из огнестрельного оружия, т.е.применять свое средство в зависимости от ситуации. У нас же или жив или мертв. Нужно было жену попытаться забрать по тихому, а потом вызвать группу захвата. Что зря им деньги государственные платим ?
1 января, 19:02
FFFlurry Flurry-Z
19001358
Для тебя зэк рецидивист кидающийся на людей с топором это "народ"?
1 января, 19:42
Spiridonov Aleksei
6500015
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