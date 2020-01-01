Полицейские на Урале застрелили напавшего на них с монтировкой мужчину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Камышлове произошел семейный новогодний скандал. На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили.

Горелых эту информацию подтвердил. По его словам, инцидент произошел во вторник в 21.40 (19.40 мск). В дежурную часть поступил звонок от жительницы частного дома на улице Мира в селе Обуховское.

"Заявительница сообщила, что ее муж 1986 года рождения, ранее судимый за совершение краж, причинил ей телесные повреждения, в пьяном виде бил и душил. По месту ее жительства был направлен участковый уполномоченный полиции и командир отделения патрульно-постовой службы", - сказал Горелых.

Когда полицейские прибыли на место, из дома вышел супруг женщины. По словам Горелых, мужчина действительно был пьян, а в руках держал монтировку. Он стал надвигаться на прапорщика 1975 года рождения, замахиваясь металлическим инструментом. Полицейский достал пистолет и предупредил, что выстрелит, но мужчина не остановился. Тогда прапорщик сделал предупредительный выстрел в воздух, но мужчину не остановило и это.

"Силовик действовал в соответствии с федеральным законом "О полиции". В результате вооруженный металлическим предметом человек получил огнестрельные ранения. Прибывшие медики доставили семейного дебошира в больницу, где он скончался", - сказал глава пресс-службы главка.