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Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
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РИА Новости

Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде

18:14 01.01.2020
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© REUTERS / Thaier al-SudaniАкция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
Акция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
© REUTERS / Thaier al-Sudani
БЕЙРУТ, 1 янв — РИА Новости. Демонстранты, штурмовавшие посольство США в Багдаде, покинули район дипмиссии после призыва командования шиитского ополчения, сообщает иракский телеканал Alsumaria.
Ранее командование "Аль-Хашд аш-Шааби" призвало своих сторонников покинуть район посольства США из уважения к призывам правительства Ирака.
"Демонстранты постепенно покинули район посольства США", — сообщает телеканал.
По данным телеканала, министр внутренних дел Ирака Ясин Аль-Ясири посетил место митинга у посольства, чтобы удостовериться, что демонстранты уходят оттуда.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
17:23
МИД Германии осудил нападение на посольство США в Багдаде
Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.
Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.
США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.
Президент США Дональд Трамп
03:50
Трамп противопоставил атаки на дипмиссии США в Ираке и Бенгази
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