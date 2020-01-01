Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде

Акция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020

БЕЙРУТ, 1 янв — РИА Новости. Демонстранты, штурмовавшие посольство Демонстранты, штурмовавшие посольство США Багдаде , покинули район дипмиссии после призыва командования шиитского ополчения, сообщает иракский телеканал Alsumaria

Ранее командование "Аль-Хашд аш-Шааби" призвало своих сторонников покинуть район посольства США из уважения к призывам правительства Ирака.

"Демонстранты постепенно покинули район посольства США", — сообщает телеканал.

По данным телеканала, министр внутренних дел Ирака Ясин Аль-Ясири посетил место митинга у посольства, чтобы удостовериться, что демонстранты уходят оттуда.

Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.