Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта

САРАТОВ, 1 янв — РИА Новости. Саратовский студент открыл огонь по не пропустившей его машине, в которой ехала семья с ребенком. Об этом сообщает областное управление МВД.
По данным ведомства, пострадавший ехал с супругой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину, которая пыталась повернуть со второго ряда, обиженный водитель начал сигналить и преследовать семью.
"Смотрю в боковое зеркало, открывается окно тонированное, вылезает рука с пистолетом и стреляет. Я резко даю по тормозам, естественно, от испуга. У меня жена плачет, ребенок плачет", — рассказал пострадавший Дмитрий Сударкин в сюжете, опубликованном на странице главка во "ВКонтакте".
Жена пострадавшего после инцидента почувствовала себя плохо, ей потребовалась помощь медиков. Ребенок не пострадал. Сударкин вызвал полицию.
24 декабря 2019, 12:08Петербуржец, выстреливший в детей из сигнального оружия, получил срок
"Зачинщиком конфликта оказался студент одного из саратовских вузов. <…> В отношении мужчины составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", — сообщается в сюжете МВД.
Суд назначил ему наказание в виде административного ареста.
Дознаватель полиции Кристина Аброшина рассказала, что участник конфликта выстрелил дважды.
"Я вообще не хотел по лобовому (стеклу), хотел по колесу шмальнуть, просто напугать. <...> В такой момент, по-моему, никто ни о чем не думает. Сейчас осознаю", — заявил задержанный на видео.
29 ноября 2018, 13:10В Петербурге дорожный конфликт закончился выстрелом в голову