Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта

САРАТОВ, 1 янв — РИА Новости. Саратовский студент открыл огонь по не пропустившей его машине, в которой ехала семья с ребенком. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным ведомства, пострадавший ехал с супругой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину, которая пыталась повернуть со второго ряда, обиженный водитель начал сигналить и преследовать семью.

"Смотрю в боковое зеркало, открывается окно тонированное, вылезает рука с пистолетом и стреляет. Я резко даю по тормозам, естественно, от испуга. У меня жена плачет, ребенок плачет", — рассказал пострадавший Дмитрий Сударкин в сюжете, опубликованном на странице главка во "ВКонтакте".

Жена пострадавшего после инцидента почувствовала себя плохо, ей потребовалась помощь медиков. Ребенок не пострадал. Сударкин вызвал полицию.

"Зачинщиком конфликта оказался студент одного из саратовских вузов. <…> В отношении мужчины составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", — сообщается в сюжете МВД.

Суд назначил ему наказание в виде административного ареста.

Дознаватель полиции Кристина Аброшина рассказала, что участник конфликта выстрелил дважды.