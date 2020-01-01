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Болгария начала получать газ через "Турецкий поток"
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РИА Новости

Болгария начала получать газ через "Турецкий поток"

18:02 01.01.2020
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© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока
© Фото : "Турецкий поток"
Символический сварной шов "Турецкого потока". Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
В компании отметили, что подписанное 30 декабря дополнительное соглашение с "Газпром экспорт", предполагает изменение точки доставки газа в Болгарию. Теперь топливо будет поступать через пункт Странджа с территории Турции, а не через Негру-Водэ в Румынии, как это было до недавнего момента.
В "Булгаргазе" подсчитали, что "Турецкий поток" поможет сэкономить порядка 81 миллиона левов (около 41 миллиона евро. — Прим. ред.).
"Эта экономия обусловлена ​​устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 миллионов левов, которые не будут оплачены компанией "Булгаргаз" и болгарским потребителем природного газа", — пояснили в компании.
Кроме того, более четырех миллионов левов удастся сэкономить за счет более низких тарифов через пункт "Странджа".
"Булгаргаз" пообещал снизить цены на природный газ для потребителей в первом квартале этого года. Компания также планирует транспортировать газ в Грецию и Северную Македонию.
Строительство газопровода Турецкий поток
25 декабря 2019, 13:00
Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"

Газопровод "Турецкий поток"

"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая предназначена для поставок потребителям в Турции, вторая — для снабжения топливом Южной и Юго-Восточной Европы.
Официальный запуск газопровода намечен на 8 января. В конце ноября "Газпром" заполнил топливом обе нитки.
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию. По территории Болгарии проходит 11-километровый участок газопровода. Необходимую инфраструктуру в стране должны построить в первой половине этого года.
Ранее Владимир Путин заявлял, что София сознательно затягивает строительство на своей территории, вероятно, из-за давления извне. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
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Турецкий потокГазпромТурцияГазпром ЭкспортРоссияБолгарияЭкономика
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