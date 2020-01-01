Болгария начала получать газ через "Турецкий поток"

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Болгария получила доступ к российскому газу из " Турецкого потока ", сообщает "Булгаргаз".

В компании отметили, что подписанное 30 декабря дополнительное соглашение с "Газпром экспорт", предполагает изменение точки доставки газа в Болгарию. Теперь топливо будет поступать через пункт Странджа с территории Турции , а не через Негру-Водэ в Румынии, как это было до недавнего момента.

В "Булгаргазе" подсчитали, что "Турецкий поток" поможет сэкономить порядка 81 миллиона левов (около 41 миллиона евро. — Прим. ред.).

"Эта экономия обусловлена ​​устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 миллионов левов, которые не будут оплачены компанией "Булгаргаз" и болгарским потребителем природного газа", — пояснили в компании.

Кроме того, более четырех миллионов левов удастся сэкономить за счет более низких тарифов через пункт "Странджа".

"Булгаргаз" пообещал снизить цены на природный газ для потребителей в первом квартале этого года. Компания также планирует транспортировать газ в Грецию и Северную Македонию.

Газопровод "Турецкий поток"

"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая предназначена для поставок потребителям в Турции, вторая — для снабжения топливом Южной и Юго-Восточной Европы.

Официальный запуск газопровода намечен на 8 января. В конце ноября " Газпром " заполнил топливом обе нитки.

В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию. По территории Болгарии проходит 11-километровый участок газопровода. Необходимую инфраструктуру в стране должны построить в первой половине этого года.