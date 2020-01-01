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Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
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РИА Новости

Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И

17:45 01.01.2020
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© Фото : Early Rain Covenant churchПастор Ван И
Пастор Ван И
© Фото : Early Rain Covenant church
БРЮССЕЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Евросоюз призывает Китай немедленно освободить протестантского пастора Ван И, осуждённого на девять лет, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.
Ван И, руководитель неофициального церковного объединения, был ранее признан в Китае виновным в подрывной деятельности против государства и незаконном ведении бизнеса. Освободить Ван И Китай уже призвали США.

"ЕС обеспокоен ограничениями свободы религии и совести в Китае и призывает к немедленному освобождению пастора Ван И, которого тайно судили и приговорили к девяти годам тюремного заключения в связи с его мирной защитой свободы религии", — написал Стано в Twitter.

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