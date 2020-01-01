Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И

Ван И, руководитель неофициального церковного объединения, был ранее признан в Китае виновным в подрывной деятельности против государства и незаконном ведении бизнеса. Освободить Ван И Китай уже призвали США.
"ЕС обеспокоен ограничениями свободы религии и совести в Китае и призывает к немедленному освобождению пастора Ван И, которого тайно судили и приговорили к девяти годам тюремного заключения в связи с его мирной защитой свободы религии", — написал Стано в Twitter.
13 июня 2019, 11:31Китай призвал ЕС не вмешиваться в дела Гонконга