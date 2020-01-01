Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И

"ЕС обеспокоен ограничениями свободы религии и совести в Китае и призывает к немедленному освобождению пастора Ван И, которого тайно судили и приговорили к девяти годам тюремного заключения в связи с его мирной защитой свободы религии", — написал Стано в Twitter.