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Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
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РИА Новости

Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников

17:26 01.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
© Sputnik
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 1 янв - РИА Новости. Более миллиона человек приняли участие в антиправительственном марше в Гонконге в первый день 2020 года, сообщили организаторы демонстрации.
В среду десятки тысяч демонстрантов вышли на марш, организованный оппозиционным Гражданским фронтом за права человека. Акция была согласована с властями. Однако мирная демонстрация вскоре переросла в хаос после того, как некоторые протестующие напали на отделения банка HSBC, а полиция применила слезоточивый газ во время столкновений. После этого полиция потребовала от организаторов прекратить акцию.
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"По нашим оценкам, к 18.15 (13.15 мск), мы убеждены, что количество людей, принявших участие в сегодняшнем марше, превысило количество участников демонстрации 9 июня, в которой приняло участие более 1,3 миллиона человек", - говорится в опубликованном заявлении организаторов.
Тем временем, по оценкам полиции, к 17.15 (12.15) в марше приняли участие 47 тысяч человек, еще 15 тысяч человек находились в парке Виктория, откуда начиналось шествие.
Организаторы также заявили, что из-за неожиданного требования прекратить акцию крайне сложно назвать точную цифру.
Демонстранты требуют независимого расследований действий полиции во время предыдущих протестов, амнистии для задержанных, а также проведения всеобщих прямых выборов главы администрации района.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.
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Протесты в ГонконгеГонконгКитайHSBCВ мире
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