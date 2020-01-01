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Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
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РИА Новости

Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши

17:24 01.01.2020
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© Фото : ООО «ВЛ Новости»Обгоревшая фигура мыши на центральной площади Владивостока
Обгоревшая фигура мыши на центральной площади Владивостока
© Фото : ООО «ВЛ Новости»
Обгоревшая фигура мыши на центральной площади Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Приморская полиция начала проверку после того, как на центральной площади Владивостока сожгли разбитую фигуру новогодней мыши, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Ранее в мэрии сообщили РИА Новости, что вандалы сожгли в новогоднюю ночь символ 2020 года - разбитую фигуру мыши за 677 тысяч рублей на главной площади Владивостока. В конце декабря один из местных жителей разбил фигуру во время дрифта, его обязали возместить ущерб. На площади поставили новую мышь, а старую оставили лежать, накрыв тентом.
"Прошедшей ночью в дежурную часть МВД... поступило сообщение о возгорании декоративного украшения, складированного на краю центральной площади... Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.
В мэрии пояснили, что фигуру сожгли вандалы. В муниципалитете добавили, что мышь является собственностью подрядчика, который не стал убирать её с центральной площади, пока проводится разбирательство по дрифтеру.
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