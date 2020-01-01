Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши

ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Приморская полиция начала проверку после того, как на центральной площади Приморская полиция начала проверку после того, как на центральной площади Владивостока сожгли разбитую фигуру новогодней мыши, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Ранее в мэрии сообщили РИА Новости, что вандалы сожгли в новогоднюю ночь символ 2020 года - разбитую фигуру мыши за 677 тысяч рублей на главной площади Владивостока. В конце декабря один из местных жителей разбил фигуру во время дрифта, его обязали возместить ущерб. На площади поставили новую мышь, а старую оставили лежать, накрыв тентом.

"Прошедшей ночью в дежурную часть МВД... поступило сообщение о возгорании декоративного украшения, складированного на краю центральной площади... Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.